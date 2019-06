Semaglutida oral muestra reducciones de azúcar en sangre superiores a 'Jardiance' y no inferiores a 'Victoza'

Publicado 12/06/2019 14:16:46 CET

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ensayos clínicos de fase IIIa han demostrado que semaglutida oral 14mg ofrece reducciones de azúcar en sangre frente a 'Jardiance' (empagliflozina 25 mg) y 'Victoza' (liraglutida 1,8 mg) durante 52 semanas en adultos con diabetes tipo 2.

En el ensayo 'PIONEER 2', semaglutida oral 14 mg mostró una reducción del 1,3 por ciento de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en comparación con el 0,9 por ciento de empagliflozina 25 mg para el criterio de valoración principal a las 26 semanas y reducciones estadísticamente significativas de HbA1c para el criterio de valoración secundario a las 52 semanas. Además, la reducción del peso corporal con semaglutida oral fue similar a la empagliflozina sin diferencias estadísticas a las 26 y a las 52 semanas (3,8 kg para semaglutida oral a las 26 y a las 52 semanas y 3,7 kg y 3,6 kg, respectivamente, para empagliflozina).

En 'PIONEER 4', semaglutida oral 14 mg mostró una reducción de HbA1c no inferior a 'Victoza' (1,2% frente al 1,1%, respectivamente) y una reducción superior frente a placebo (1,2% frente al 0,2%, respectivamente) en adultos con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con metformina, con o sin inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) a las 26 semanas.

A las 52 semanas, semaglutida oral demostró reducciones estadísticamente significativas de HbA1c frente a 'Victoza' (1,2% frente al 0,9%, respectivamente) y frente a placebo (1,2% frente al 0,2%, respectivamente). En el peso corporal, semaglutida oral mostró reducciones superiores en comparación con 'Victoza' y con placebo a las 26 semanas (4,4 kg para semaglutida oral, 3,1 kg para 'Victoza' y 0,5 kg para placebo) y reducciones estadísticamente significativas en comparación con ambos a las 52 semanas (4,3 kg para semaglutida oral, 3 kg para 'Victoza' y 1 kg para placebo).

Por otra parte, semaglutida oral también ha demostrado seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular en el ensayo 'PIONEER 6'. Este estudio ha evidenciado la no inferioridad en la aparición de episodios cardiovasculares adversos graves (MACE) de semaglutida oral frente a placebo, ambos añadidos al tratamiento estándar.

Los resultados se basan en una acumulación de 137 episodios cardiovasculares adversos graves en un tiempo medio de seguimiento de 16 meses. Se presentaron durante la 79 edición de las Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y fueron publicados simultáneamente en la revista 'The New England of Medicine'.