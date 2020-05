SEFAC ultima un estudio sobre cesación tabáquica en la farmacia comunitaria con más de 1.000 pacientes

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha cerrado la participación de su estudio 'Impacto del Servicio Farmacéutico de cesación tabáquica en la farmacia comunitaria' con 1.088 pacientes. Este estudio se convierte así en uno de los mayores realizados hasta la fecha sobre la labor asistencial de los farmacéuticos comunitarios en la lucha contra el tabaquismo.

Sus resultados completos se darán a conocer en el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que SEFAC celebrará del 19 al 22 de octubre por primera vez de manera virtual como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Los más de 1.000 pacientes, repartidos por todas las comunidades autónomas se han dividido en un grupo de intervención, con 809 pacientes y un grupo de control con 279.

En total, más de 900 de todos esos pacientes (914 entre intervención y control) han sido evaluados durante todo un año (12 meses) y 947 alcanzaron los 6 meses (con entrevistas y visitas periódicas de seguimiento, según el protocolo establecido por el programa CESAR de cesación tabáquica, promovido también por SEFAC).

"Sin duda, es uno de los estudios con una de las muestras más amplias que se han hecho sobre cesación tabáquica en farmacias comunitarias. Esto va a permitir conocer el impacto clínico que tiene la intervención asistencial del farmacéutico comunitario en las personas fumadoras y lo que puede suponer también esta labor no solo en la salud de los pacientes, sino también en la eficiencia de los recursos sanitarios, pues no hay que olvidar que el tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de fallecimiento", explica el presidente de SEFAC y coordinador del estudio, Jesús C. Gómez.