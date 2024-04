La SECA y la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca ayudan a reducir prácticas de bajo valor en cáncer de mama metastásico

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) ha presentado su manual 'Planes de mejora para los No Hacer en la atención a pacientes con cáncer de mama metastásico', que ha sido elaborado en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca. El proyecto ofrece una guía para desarrollar planes de mejora que permitan reducir o eliminar prácticas de bajo valor que ya no deberían realizarse por no estar respaldadas por la evidencia científica actual o no ser coste-efectivas.

Para cada procedimiento innecesario identificado por el grupo de trabajo, se establecen planes de mejora que definen cuál es el problema, por qué ocurre y cuáles son sus consecuencias. Además, se identifican las estrategias y actividades que permiten solucionarlo, se definen los perfiles profesionales que deben implicarse en ellas y se fijan objetivos y estándares de resultados.

El proyecto cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y de la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología. Además, el manual se enmarca en el proyecto 'No hacer en cáncer de mama metastásico', llevado a cabo desde 2022 por un grupo de trabajo coordinado por la SECA y formado por oncólogos, cirujanos, anatomopatólogos, farmacéuticos hospitalarios, expertos en calidad asistencial, enfermeras y gestores sanitarios.

PRÁCTICAS DE BAJO VALOR EN ESPAÑA

A través de la revisión de 826 historias clínicas electrónicas llevada a cabo en cuatro hospitales, este grupo pudo evaluar el cumplimiento de doce recomendaciones 'No hacer' en la atención al cáncer de mama metastásico y determinar la presencia de procedimientos innecesarios.

Estas indicaciones se colocan en la línea de las recomendaciones 'No hacer' ('Not to do'), que el Institute for Health and Care Excellence del Reino Unido (NICE) publicó en 2007 con el objetivo de reducir costes y procedimientos innecesarios en la asistencia sanitaria.

Los resultados del estudio señalaron que las recomendaciones no se cumplen en un rango que oscila entre el 1,3 y el 28 por ciento. Entre ellas, la práctica de bajo valor más frecuente es la de utilizar vías periféricas en pacientes con cáncer metastásico que ya tienen una vía central.

Otra recomendación incumplida es la que avisa de no practicar sistemáticamente la mastectomía en las pacientes con enfermedad metastásica, sino adaptar la cirugía al estadio del cáncer, optando por la cirugía conservadora cuando sea posible.

Asimismo, se siguen observando procedimientos innecesarios relacionados con la administración de altas dosis de quimioterapia, la combinación de múltiples fármacos quimioterápicos, la duración de tratamientos paliativos de metástasis ósea o los tratamientos antirresortivos.