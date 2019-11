Sanidad retira 26 lotes de varias presentaciones de 'NuTRIflex Omega', utilizado para facilitar la ingesta de alimentos

Publicado 31/10/2019 17:19:04 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha retirado 26 lotes de varias presentaciones de 'NuTRIflex Omega', un medicamento de uso hospitalario que se administra a los pacientes adultos, a través de un pequeño tubo directamente a una vena, en caso de que no sean capaces de tomar alimentos normalmente por una operación, lesiones o porque su estómago e intestinos no son capaces de absorber el alimento.

En concreto, Sanidad ha retirado y devuelto al laboratorio 26 lotes de 'NuTRIflex Omega plus' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.250 ml;

'NuTRIflex Omega plus' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.875 ml;

'NuTRIflex Omega plus' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 2.500 ml; 'NuTRIflex Omega special' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 625 ml;

'NuTRIflex Omega special' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.250 ml;

y 'NuTRIflex Omega special' Emulsión para perfusión, 5 bolsas de 1.875 ml.

Según ha precisado la AEMPS, estos fármacos, comercializados por la compañía farmacéutica B. Braun Melsungen en España, se han apartado del mercado por "posible desviación de especificaciones (valor de pH, coloración, calidad de la emulsión)".