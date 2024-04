Sanidad financia pembrolizumab como tratamiento de inmunoterapia en fase temprana para cáncer de mama triple negativo.

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de pembrolizumab, comercializado por MSD como 'Keytruda', como tratamiento de inmunoterapia en fase temprana para cáncer de mama triple negativo, convirtiéndose así en el tratamiento estándar y en la primera opción de inmunoterapia aprobada en la Unión Europea para este grupo de pacientes que suponen el 15 por ciento de los casos de cáncer de mama.

"El tratamiento con pembrolizumab aumenta de forma llamativa las posibilidades de que no quede tumor al operar, concretamente un 15 por ciento, y también la posibilidad de que con el tiempo no haya metástasis. No es una opción, es el tratamiento estándar para un número muy importante de pacientes con cáncer de mama triple negativo", ha asegurado el director del International Breast Cancer Center, el doctor Javier Cortés, durante la rueda de prensa de este martes.

El cáncer de mama triple negativo es "especialmente complejo de tratar" ya que "los marcadores clásicos del cáncer de mama no aparecen en este tipo de cáncer", motivo por el cual se conoce como "triple negativo", tal y como ha explicado el doctor Javier Cortés.

"Cuando tenemos un tumor triple negativo es, en principio, una mala noticia porque es el de peor pronóstico a día de hoy por tanto urgen nuevos tratamientos. Casi siempre se trata con quimioterapia porque no teníamos biomarcadores para tratarlo de forma específica. En cáncer de mama el tratamiento estándar es quimioterapia y cirugía posterior", ha detallado.

En este contexto, el pasado mes de diciembre Sanidad aprobó la financiación de pembrolizumab para esta indicación, que ya estaba aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) hace dos años y por la Agencia Europea de Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) hace aproximadamente un año. Se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que funciona al incrementar la capacidad del sistema inmunitario para detectar y combatir las células tumorales.

"En la última década hemos visto que añadiendo algo a la quimioterapia mejoramos el pronóstico de estos tumores, aquí entra la inmunoterapia y el único tratamiento que ha demostrado mejorar el beneficio de estas pacientes es el pembrolizumab, que siempre se administra en combinación con quimioterapia antes de la cirugía", ha señalado.

Así, el doctor Cortés ha advertido de que, con este tratamiento pueden ocurrir dos cosas, en primer lugar, que en la operación ya no quede rastro del tumor, algo que ocurre en el 64 por ciento de los casos, o, que sí que quede rastro del tumor. "Si un cáncer triple negativo ha desaparecido al operarlo, su porcentaje de curación es de entre el 90 y el 98 por ciento y, si no ha desaparecido, el porcentaje de curación es de un 60 por ciento, por lo que con pembrolizumab aumentamos un 30 por ciento la posibilidad de curación", ha afirmado.

Además, al reducir la posibilidad de tener enfermedad en la cirugía, este tratamiento también reduce de manera significativa las posibilidades de desarrollar metástasis en estas pacientes ya que, tal y como ha sentenciado el doctor Cortés, "si queda enfermedad después de la cirugía las probabilidades de metástasis son de un 30 por ciento".

Con esta nueva indicación ya son 17 las indicaciones financiadas por el SNS para pembrolizumab, nueve de ellas aprobadas el pasado mes de diciembre. Según ha explicado el director médico de MSD, Joaquín Mateos, estas indicaciones engloban diferentes tipos de tumores entre los que se encuentran: el melanoma en estadios más tempranos, el de esófago, cáncer gástrico, cáncer colorrectal irresecable o metastásico, cáncer de endometrio, cáncer de cérvix, cáncer de mama triple negativo, entre otros. Asimismo, MSD tiene 1.600 ensayos clínicos en marcha en el área oncológica y está invirtiendo en España más de 100 millones de euros en oncología.

LOS BIOMARCADORES SON LA BASE DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN

El diagnóstico y tratamiento del cáncer se ha transformado en los últimos años gracias a los avances en los conocimientos de las bases moleculares de los tumores, los biomarcadores y, con ello, la puesta en marcha de tratamientos más dirigidos a cada tipo de tumor, lo que se conoce como medicina de precisión.

"Ahora el esfuerzo diagnóstico es mucho mayor, tenemos la necesidad de hacer ese diagnóstico de la biopsia para ver las alteraciones moleculares del tumor. Además, estamos incorporando nuevos biomarcadores, que son las características genéticas o moleculares del tumor", ha explicado el director del departamento de Anatomía Patológica y responsable de la Unidad de Patología Molecular de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Federico Rojo.

Así, el doctor Federico Rojo ha detallado que la medicina de precisión se sustenta en tres pilares: el conocimiento de la biología de las enfermedades, "conociendo las alteraciones genéticas en las células tumorales que permite comprender como funciona el tumor"; la disponibilidad de tecnología que "permita conocer esas alteraciones"; y la disponibilidad de fármacos contra esas alteraciones. "Sin biomarcador no hay medicina de precisión, estos apellidos sustentan las características del tumor", ha declarado.

No obstante, aunque el doctor Rojo ha aseverado que el coste y el esfuerzo se han incrementado en los últimos años y que la inmunoterapia "supone una revolución en el tratamiento de la enfermedad más avanzada o metastásica", aún existe cierta inequidad en el acceso ya que "no todos las pacientes tienen acceso a los biomarcadores, sino que dependen del código postal".

"La inequidad del sistema en España mata al año muchas personas de cáncer. Sí creo que la formación de los pacientes puede animar a que tengan una conversación limpia con el doctor", ha sentenciado.