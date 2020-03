Sanidad dice que no hay datos que avalen una mayor gravedad en los pacientes que toman antihipertensivos

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que no existen datos clínicos que avalen una mayor gravedad en la evolución de la infección en pacientes tratados con los medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (SRA), en particular los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), y que padezcan el nuevo coronavirus.

Recientemente han aparecido algunas publicaciones procedentes de China que sugieren que el tratamiento con antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de riesgo de gravedad e incluso de mortalidad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-191. Se ha sugerido también que el tratamiento con ARAII podría actuar como factor de protección de dichas complicaciones.

Estas hipótesis, tal y como ha explicado Sanidad, surgen de la observación, en modelos 'in vitro' y en estudios en animales, de que al igual que el coronavirus causante de SARS, el Covid-19 se une a la enzima ECA2 para infectar a las células, y que dicha enzima parece estar sobrexpresada en sujetos tratados con IECA o con ARAII.

"Sin embargo, hasta la fecha, no existen datos clínicos que avalen una mayor gravedad en la evolución de la infección en pacientes tratados con IECA o con ARAII y las recomendaciones se basan principalmente en hallazgos experimentales, sin evidencia de un efecto clínico real en seres humanos", ha dicho la AEMPS.

Por otro lado, prosigue, la suspensión de los tratamientos muy probablemente no se traduciría en una reducción inmediata de ECA2, por lo que de ser cierta la hipótesis, el efecto "no sería inmediato y sí podría aumentar a corto plazo el riesgo de complicaciones" relacionadas con la patología que se está tratando. Por lo tanto, en este momento "no se dispone de evidencia clínica contrasta" para realizar recomendaciones o promover cambios en los tratamientos actuales de los pacientes que reciben ICECA o ARAII.

De hecho, muchos de los enfermos infectados por Covid19 son pacientes de edad avanzada que tienen patologías de base (diabetes mellitus, cardiopatía isquémica), las cuales a su vez son factores de riesgo de una mayor gravedad y mortalidad por el nuevo coronavirus, por lo que es esperable que muchos de ellos estén tratados con IECA o ARAII, sin que ello signifique que el propio tratamiento antihipertensivo sea el factor que empeora el pronóstico de su infección por el nuevo coronavirus.

Con respecto a pacientes graves infectados con COVID-19 y en tratamiento con IECA, ARA-II u otros antihipertensivos, la AEMPS ha comentado que el médico deberá valorar la pertinencia de mantener este tratamiento en función de la situación hemodinámica del paciente.

A este respecto, y en línea con las recomendaciones de la Sociedad Europea y Española de Cardiología, Sanidad ha aconsejado a los pacientes en tratamiento con medicamentos del grupo de los IECA o ARAII que continúen con el tratamiento, sin que actualmente esté justificada una modificación del mismo.

Además, en los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis, tanto los antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina como otro tipo de antihipertensivos, la AEMPS ha destacado la necesidad de que se manejen de acuerdo con las guías clínicas, teniendo en cuenta la situación hemodinámica del paciente.

Finalmente, Sanidad ha aconsejado a los afectados que no hay motivo para cambiar el tratamiento, en relación con el riesgo de infección por el coronavirus, por lo que debe continuar con su tratamiento habitual para controlar la tensión arterial u otra enfermedad en la que se utilizan estos medicamentos.