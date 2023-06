Sacubitrilo/valsartán es beneficioso en insuficiencia cardiaca con fracción de eyección superior al 40%

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Sacubitrilo/valsartán produce una mayor reducción de los niveles plasmáticos de NT-proBNP en comparación con valsartán solo tras la estabilización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con una fracción de eyección (FE) superior al 40 por ciento, según datos científicos presentados en Heart Failure 2023, congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés).

"Estos datos se suman a las pruebas que respaldan un posible beneficio terapéutico de sacubitril/valsartán en pacientes con FE superior al 40 por ciento y, en particular, en aquellos con FE inferior a la normal (<60 por ciento)", ha explicado Robert Mentz, del Centro Médico de la Universidad de Duke (Estados Unidos), e investigador principal del estudio, publicado en la revista científica 'Journal of the American College of Cardiology'.

Las directrices recomiendan considerar el uso de sacubitril/valsartán para reducir las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con FE preservada y/o FE levemente reducida. Las recomendaciones difieren en todo el mundo, y algunas señalan que los beneficios son más evidentes en los pacientes con FE en el extremo inferior de este espectro (es decir, por debajo de lo normal).

El ensayo 'PARAGON-HF' excluyó a los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pero un análisis post-hoc sugirió un mayor beneficio de sacubitril/valsartán en los pacientes hospitalizados recientemente.

'PARAGLIDE-HF' evaluó el efecto de sacubitrilo/valsartán frente a valsartán sobre los cambios en el NT-proBNP, la seguridad y la tolerabilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con FE superior al 40 por ciento que se habían estabilizado tras un episodio de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

Se reclutaron pacientes en 100 centros de EE.UU. y Canadá. Se reclutó a 466 pacientes con FE superior al 40 por ciento en los 30 días siguientes a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (el 69 por ciento se reclutó durante su hospitalización). La edad media era de 70 años, el 52 por ciento eran mujeres y el 22 por ciento negros.