ROVI mantiene en funcionamiento todas sus plantas de fabricación

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

ROVI ha informado de que, con motivo de la crisis creada por el coronavirus, ha reducido al mínimo los procesos que se realizan de forma presencial, pero mantiene en funcionamiento todas sus plantas de fabricación por su responsabilidad como fabricante de fármacos.

En este sentido, la compañía ha reconocido el compromiso y la responsabilidad de sus empleados que acuden físicamente, a diario, a su puesto de trabajo y ha aprobado una prima del 20 por ciento en el salario correspondiente al período de duración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para dichos empleados.

Las ventas de ROVI han tenido un comportamiento en línea con las expectativas de la compañía en el primer trimestre de 2020. Como consecuencia de ello, la compañía confirma las previsiones de crecimiento previamente comunicadas para 2020, que situaban el crecimiento de los ingresos operativos en la banda media de la primera decena.

No obstante, dadas las incertidumbres asociadas a la evolución de la situación en la actualidad (que ROVI continuará monitorizando de cerca) y a la duración del estado de alarma, todavía no es posible evaluar, de forma precisa, el impacto que tendrá la pandemia en el ejercicio en curso. ROVI espera que el principal impacto negativo en las ventas del grupo se produzca en el segundo trimestre del ejercicio 2020.

Las heparinas de bajo peso molecular de ROVI, bemiparina ('Hibor') y el biosimilar de Enoxaparina, cuyas ventas representaron el 47 por ciento de los ingresos de la compañía en el ejercicio 2019, han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medicamentos esenciales para los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos por Covid-19.

Por este motivo, y por el uso habitual del producto en pacientes hospitalizados, la compañía confía en que se produzca un repunte de las ventas de HBPM en los hospitales durante el período de la crisis sanitaria. Por el contrario, la reducción significativa del número de operaciones quirúrgicas durante el estado de confinamiento podría tener, igualmente, una repercusión en las ventas de la división.

"El parón industrial que se produjo en China a principios de año, y el que se está produciendo actualmente en Europa, unido a la evolución de la fiebre porcina africana en China, confirman el incremento de precios en la heparina sódica para esta primera parte del año", ha dicho.

Los productos innovadores de ROVI están indicados, en su mayoría, para el tratamiento de enfermedades crónicas, por lo que el consumo de los mismos debería mantenerse en el corto plazo. No obstante, las medidas de confinamiento, que favorecerán los hábitos de quedarse en casa, así como la imposibilidad de la fuerza de ventas de promocionar los productos entre los profesionales sanitarios, podrían provocar una ralentización de las ventas de la división de especialidades farmacéuticas en caso de que las medidas de aislamiento adoptadas ante la crisis sanitaria se extendieran en el tiempo.

Las actividades de I+D se mantienen y, a fecha de hoy, ROVI no tiene visibilidad de que pueda producirse algún tipo de retraso en el proceso de aprobación de 'Doria' en Europa o de registro del medicamento en Estados Unidos. No obstante, la compañía entiende que los esfuerzos de la Agencia Europea de Medicamentos están actualmente centrados en el Covid-19 y no descarta que puedan producirse retrasos en el proceso de aprobación del medicamento en las actuales circunstancias.

Asimismo, para el registro del fármaco en Estados Unidos la compañía depende de la colaboración de terceros, por lo que ROVI no puede asegurar que el registro no se presente con posterioridad a la fecha comunicada (segundo semestre de 2020).

Asimismo, desde el inicio de esta crisis sanitaria, ROVI ha firmado nuevas pólizas de crédito para garantizar la liquidez de la compañía. Por tanto, el Grupo contaba con una posición de caja bruta de 68,9 millones de euros, a cierre de 2019, a lo que se añaden las nuevas pólizas de crédito de las que podría disponer por importe de 45 millones de euros, lo que asciende a un total de 113,9 millones de euros.

ROVI está también contribuyendo a aportar nuevas soluciones que ayuden a mejorar la situación sanitaria de la sociedad en su conjunto y ha realizado las gestiones necesarias para la donación de un millón de mascarillas quirúrgicas y 1.000 trajes de protección especial al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a equipos de protección individual que está viviendo el Sistema Nacional de Salud en estos días.