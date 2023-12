El riesgo de muerte por COVID-19 se reduce con la vacuna, pero la protección disminuye a los seis meses

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de muerte por COVID-19 se reduce significativamente después de la vacunación, pero esta protección disminuye después de seis meses, proporcionando evidencia para dosis de refuerzo continuas, según un nuevo estudio publicado en el 'Journal of the Royal Society of Medicine' (JRSM).

Investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) analizaron más de 10 millones de casos de COVID-19 en adultos entre mayo de 2020 y febrero de 2022.

El riesgo de letalidad (CFR, por sus siglas en inglés), es decir, la proporción de casos que resultaron en muerte, se cruzó con el estado de vacunación, revelando una clara asociación entre la vacunación y la reducción de la mortalidad. En particular, el estudio destaca un periodo crucial (los seis meses posteriores a la última dosis de vacuna) en el que el CFR fue sistemáticamente el más bajo en todos los grupos de edad. Después, el beneficio protector empezó a disminuir y la CFR aumentó.

La investigación subraya el éxito del programa de vacunación COVID-19 en la reducción de las tasas de mortalidad. Entre los adultos mayores de 50 años, la CFR fue 10 veces mayor en los no vacunados (6,3%) en comparación con los que habían sido vacunados en los seis meses anteriores a dar positivo (0,6%). El estudio también revela un pronunciado descenso de la CFR a principios de 2021, coincidiendo con el despliegue inicial de la vacuna.

Florence Halford, de la División de Vacunas y Epidemiología de COVID-19 del UKHSA, subraya que "el riesgo de letalidad de COVID-19 se redujo después de la vacunación, con el más bajo observado en todos los grupos de edad cuando se vacunó hasta seis meses antes de la fecha de la muestra. Esto proporciona cierta evidencia para continuar con las dosis de refuerzo en los grupos de mayor edad", concluye.