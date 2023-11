Los retos de la digitalización de la medicación en España en los próximos años

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena y expresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Miguel Ángel Calleja, ha resaltado que "la digitalización de la medicación en España ha mejorado mucho en los últimos años", sin embargo ha advertido que "queda mucho por hacer", ya que se ha producido "una mejora asimétrica, en la que se han priorizado unas áreas frente a otras".

"Creo que hemos priorizado la logística en los últimos años, como por ejemplo con el sistema semiatuomtiáco para la dispensación de medicamentos en farmacias hospitalarias, en el que hemos seguido el modelo alemán y de Estados Unidos", ha expuesto Calleja durante su intervención en la jornada 'Digitalización en la gestión de los medicamentos: soluciones tecnológicas en logística, automatización y trazabilidad', organizada por la Fundación Tecnología y Salud y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

"También hemos mejorado mucho en la prescripción electrónica, el 93 por ciento de los hospitales españoles disponen de este servicio, pero queda un 7 por ciento que no lo hace, algo que me preocupa. Hay áreas como Quirófano o Cuidados Intensivos en los que todavía no hay prescripción electrónica y ahí se debe mejorar", ha explicado.

Asimismo, Calleja ha indicado que "todavía no se ha llegado a hacer ese cambio absoluto" y ha echado en falta la mejora de la robotización, donde en España "no se ha priorizado", algo que "sí han hecho en los Estados Unidos".

En este sentido, Calleja ha subrayado que "existen barreras para mejorar la digitalización de la medicación", como "la falta de confianza en los hospitales con las aplicaciones externas". "Estas aplicaciones, que mejorarían, tienen una falta de confianza por parte de los profesionales, incluso aunque estén testadas en hospitales públicos de otros países. Las direcciones de farmacia tienen desconfianza en muchas ocasiones con este tipo de aplicaciones", ha matizado el experto, quien ha apuntado a "una colaboración público-privada" para salvar este problema.

Calleja ha señalado que "otra de las barreras es la interconexión o interoperabilidad entre las diferentes comunidades autónomas". "Falta esta conexión entre CCAA, en muchas ocasiones a los pacientes no se les puede dispensar su medicación en las farmacias de otras regiones con su tarjeta sanitaria", ha indicado.

El especialista también ha lamentado que "hay una resistencia al cambio" entre los propios profesionales sanitarios, algo que considera que se debe a la "incertidumbre" que puede originar aplicar nuevas tecnologías en su forma de trabajar.

Pese a estas "asimetrías", Calleja ha querido finalizar su intervención recordando las "mejoras" que se han producido en la digitalización de la medicación en España en las últimas fechas, al tiempo que ha recalcado que "quedan muchas acciones por hacer".

DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS EN EUROPA

La Asociación Europea de Gestión Sanitaria (EHMA, por sus siglas en inglés) ha presentado durante la jornada el documento 'Gestión digital de medicamentos en entornos sanitarios: una oportunidad clave para la unión europea'.

El director ejecutivo de la EHMA, George Valiotis, ha sido el encargado de explicar en qué consiste este libro blanco, que enumera recomendaciones para la digitalización de la gestión de medicamentos en los hospitales europeos.

El documento cuenta con la participación de gestores sanitarios, pacientes, profesionales sanitarios y la industria de tecnologías médicas, que se han unido en el marco de la Alianza para la Digitalización de la Gestión de Medicamentos en los Hospitales Europeos con motivo de la revisión de la regulación farmacéutica básica.

"Es crucial que la Unión Europea invierta en la digitalización de los hospitales, vías de gestión de medicamentos para la seguridad del paciente, el bienestar de los profesionales sanitarios y la resiliencia de los hospitales", señala el documento.

Entre algunas recomendaciones, el documento señala que se deben implantar sistemas digitales en hospitales para el empleo efectivo de la Plataforma Europea de Seguimiento del Desabastecimiento. Así como, mejorar la seguridad del paciente y la resiliencia de los sistemas farmacéuticos de los hospitales mediante la digitalización de las vías de gestión de medicamentos del hospital, y apoyar a los hospitales para ampliar y actualizar su infraestructura de tecnologías de la información.