El retorno en I+D del sector farmacéutico cae al nivel más bajo de la última década

El coste de desarrollar un medicamento aumenta un 70% respecto a 2010

El retorno de la I+D en el sector farmacéutico mantiene la tendencia negativa a nivel mundial y cierra el 2019 con una rentabilidad de la inversión del 1,8 por ciento, el registro histórico más bajo de la última década, según los datos del estudio internacional 'Ten years on. Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019', realizado por Deloitte.

El informe revela que el retorno sobre la inversión ha sufrido una leve caída del 0,1 por ciento en 2019 respecto a 2018. En el cómputo general, este indicador acumula un descenso del 8,3 por ciento desde 2010, cuando el sector reflejaba una rentabilidad en I+D del 10,1 por ciento tras la realización del primer estudio.

"La reducción de ingresos por nueva molécula (menos de la mitad en 2019 respecto a las cifras de 2010) y el fuerte incremento de costes en el proceso de I+D son los principales motivos de esta evolución negativa del retorno de la inversión a lo largo de estos últimos diez años", ha justificado el socio responsable de la Industria de Life Science and Healthcare de Deloitte en España, Jorge Bagán.

En este sentido, el documento señala que las ventas por activo se han reducido a más de la mitad a lo largo de la última década, pasando de los 816 millones de dólares (741 millones de euros) en 2010, a los 376 millones (341 millones de euros) en 2019. De hecho, la cifra de este último año cae por primera vez en estos diez años por debajo de la barrera de los 400 millones de dólares (363 millones de euros).

Asimismo, el coste medio de desarrollar y comercializar un nuevo medicamento ha aumentado cerca de un 70 por ciento desde 2010, alcanzando los 1.981 millones de dólares (1.800 millones de euros). Este dato representa un encarecimiento de 800 millones de dólares (727 millones de euros) por fármaco desde el lanzamiento del primer estudio hace 10 años, cuando era de 1.188 millones de dólares.