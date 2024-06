El régimen de Paxlovid de 15 días es seguro pero no aporta beneficios claros en COVID persistente

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

En un ensayo clínico realizado por investigadores de Stanford Medicine (Estados Unidos), probaron como un tratamiento de 15 días con Paxlovid (una combinación de medicamentos antivirales dirigidos al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19) resultó seguro como tratamiento de duración prolongada, pero no disminuye síntomas seleccionados del síndrome conocido como COVID prolongado: la persistencia o reaparición de síntomas relacionados con COVID tres meses o más después de una infección inicial por COVID-19. Los hallazgos se describen en un artículo en ‘JAMA Internal Medicine’ .

Paxlovid es un agente antiviral altamente eficaz autorizado para el tratamiento de la COVID-19 aguda. Está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de adultos recién infectados con SARS-CoV-2, que tienen síntomas de COVID leves o moderados y tienen un alto riesgo de complicaciones debido a la edad o diversas condiciones predisponentes. Se ha demostrado que un régimen de Paxlovid de cinco días reduce la probabilidad de hospitalización y muerte de los receptores en más del 85%.

Si bien el ensayo de Stanford no demostró que Paxlovid redujera los síntomas prolongados de COVID, sí demostró que tomar el medicamento durante más de dos semanas era seguro. "Hemos demostrado la seguridad general de un tratamiento de 15 días de Paxlovid, es decir, tres veces más que el que se toma para la COVID aguda", incide Linda Geng profesora clínica asociada de atención primaria y salud de la población, quien fue uno de los dos co-investigadores principales del ensayo.

Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, Geng, Singh y sus colegas inscribieron y siguieron a 155 participantes del ensayo que habían dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2. Todos menos dos habían sido vacunados. Demográficamente, reflejaban en términos generales la distribución étnica del Área de la Bahía de San Francisco. Su edad promedio era 43 años; alrededor de dos tercios tenían entre 34 y 54 años.

En promedio, los participantes habían sido infectados inicialmente más de 16 meses antes de inscribirse en el ensayo. Sin embargo, cada participante informó casos de moderados a graves de al menos dos de los seis síntomas "básicos" comunes de COVID prolongado: fatiga, confusión mental, dificultad para respirar, dolores corporales y síntomas cardiovasculares o gastrointestinales.

La mitad de los participantes del estudio fueron asignados al azar a un tratamiento de Paxlovid de 15 días; los demás recibieron un placebo junto con dosis bajas de uno de los dos fármacos separados que, combinados, constituyen Paxlovid. Ambos medicamentos son agentes antivirales, pero solo uno de los dos, nirmatrelvir, ha demostrado ser eficaz contra el SARS-CoV-2. El otro fármaco, ritonavir, no tiene eficacia directa contra este virus, pero inmoviliza algunas de las mismas enzimas residentes en el hígado que descomponen el nirmatrelvir, aumentando la concentración efectiva de nirmatrelvir en el cuerpo.

Debido a que ritonavir puede causar un efecto secundario fácilmente reconocible (un sabor metálico en la boca), los investigadores lo agregaron a la formulación de placebo para que quienes lo recibieron no pudieran distinguirlo del fármaco activo, y viceversa.

A mitad del estudio, los datos se enviaron a un grupo independiente para su análisis preliminar. Al determinar que la seguridad no parecía plantear ningún problema pero que aún no era evidente ningún beneficio, los investigadores continuaron el ensayo pero dejaron de reclutar nuevos participantes.

A las 10 semanas, el momento preespecificado para la comparación final, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en el criterio de valoración principal del estudio: una reducción en la gravedad de los seis síntomas principales. Tampoco hubo ninguna divergencia detectable entre los dos grupos en numerosos resultados secundarios, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca sentados y de pie, y el rendimiento en la prueba de un minuto de "sentarse y ponerse de pie" (se pide a los sujetos que se sienten en una silla, se pongan de pie y sentarse de nuevo repetidamente lo más rápido que puedan durante un minuto).

Sin embargo, el régimen farmacológico de 15 días fue seguro. Hubo un evento adverso grave, posiblemente relacionado con el ensayo (hepatitis) entre los que recibieron placebo, mientras que los tres casos de eventos adversos graves experimentados por los receptores de Paxlovid (anemia por pérdida de sangre, fractura de antebrazo y melanoma) se consideraron no relacionados con el tratamiento farmacológico .

"Una implicación razonable de nuestros resultados es que Paxlovid se puede administrar de forma segura durante un período de tiempo más largo", apunta Singh, "por ejemplo, en casos en los que un paciente recién infectado está inmunodeprimido". La aparente ausencia de una respuesta clínica en el ensayo reciente no descarta la posibilidad de que Paxlovid pueda reducir los síntomas de COVID prolongado en algunas personas, destaca Singh, y señala que quedan demasiadas preguntas sin respuesta: "¿Deberíamos haber evaluado a los pacientes?" ¿Con síntomas presentes después de sólo siete u ocho meses en lugar de 16 o 17? ¿Deberíamos haberlos tratado durante más tiempo? ¿Estábamos siquiera examinando a los pacientes adecuados? Quizás sólo algunos síntomas respondan al tratamiento antiviral".

Si el COVID prolongado no es una entidad única, el tratamiento requerido podría diferir entre las personas que presentan diferentes grupos de síntomas. Incluso las pruebas de rutina de los participantes para detectar la presencia inicial o posterior al tratamiento del SARS-CoV-2 críptico, que por definición estaría escondido fuera del alcance del sistema inmunológico y, tal vez, de simples análisis de sangre, no fueron un comienzo, dijo Singh. porque no existen pruebas sencillas, no invasivas y baratas. Curiosamente, en promedio, tanto los síntomas generales de los participantes del grupo de intervención como los del grupo de placebo mejoraron durante el transcurso del estudio. Esto podría ser una buena noticia, ya que indica que los síntomas de COVID prolongado generalmente desaparecen con el tiempo. Por otro lado, existe la posibilidad de un efecto placebo: la atención y preocupación extra por parte de enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud, así como la esperanza de alivio del medicamento, pueden empujar a quienes reciben el placebo a sentir una mejoría subjetiva, o incluso experimentar una mejora objetiva en su condición.

Además, la ausencia de biomarcadores objetivos validados hizo difícil saber si la mejora reportada por una persona era mayor que la de otra. Los resultados de una serie de pruebas químicas, pruebas inmunológicas y mediciones de dispositivos portátiles tomadas durante el ensayo pueden ayudar al equipo de Stanford Medicine a descubrir si algunas personas se beneficiaron considerablemente más que otras de Paxlovid y, de ser así, cómo podrían distinguirse antes del tratamiento o inscripción en un nuevo ensayo.

"Esperamos informar sobre nuestros análisis de estas mediciones en cuatro a seis meses", concluye Singh. Los resultados pueden informar a otros ensayos clínicos, actualmente en curso o en etapas de planificación, sobre la capacidad de Paxlovid y otros medicamentos para contrarrestar los síntomas de COVID prolongado. Estos ensayos están patrocinados por los Institutos Nacionales de Salud y por Pfizer, Inc., desarrollador, fabricante y comercializador de Paxlovid.