Recrean ilustraciones de personajes famosos sin pelo para concienciar sobre el impacto de la alopecia areata.

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Lilly, con la colaboración de la Asociación Alopecia Comunidad de Madrid y la ilustradora e influencer Pedrita Parker (@pedritaparker), han puesto en marcha 'No es solo pelo' (www.lilly.com/es/noessolopelo), una iniciativa donde se recrean algunos de 'los pelos más famosos de la historia' a través de siluetas de personajes icónicos y qué pasaría si estos personajes perdieran su pelo más característico. De esta forma, se pretende enfatizar de manera visual en el papel que el pelo juega en nuestro día a día a la hora de definir y reconocer la imagen exterior, invitándonos a empatizar con los pacientes que viven con alopecia areata y sufren esa pérdida, con el fin de romper estigmas sociales.

Cerca de un 2% de la población tiene alopecia areata (AA), una enfermedad de origen inmunológico, que puede provocar la pérdida del pelo no solo de la cabeza, sino también de las pestañas, cejas o barba. Una realidad ante la que los pacientes aseguran no perder solo el pelo, sino "sentir también en ocasiones una pérdida de identidad y falta de autorreconocimiento". Y es que, el pelo es un rasgo a nivel social que puede definir la identidad e imagen de las personas, y su pérdida -de manera parcial o total- tiene un fuerte impacto en la salud mental de los pacientes.

"Los pacientes pasamos por dos procesos. El primero, como te ves tú, asumir esa nueva identidad, mirarte al espejo y reconocerte. El segundo, una vez tú te has aceptado, cómo te observan y responden los demás ante esa nueva imagen", explica Conchi Botillo, presidenta de la Asociación Alopecia Comunidad de Madrid.

Este proyecto nace también con el objetivo de visibilizar e incrementar la percepción de la alopecia areata como una enfermedad que va más allá de un problema estético e invita a la reflexión sobre las consecuencias de los estereotipos y percepciones de la sociedad acerca del papel del pelo en nuestras vidas.

Para el doctor Sergio Vañó, expresidente del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y Secretario General de la Sociedad Europea de Investigación en Tricología es una de las formas más "devastadoras" de alopecia, ya que "cambia completamente la forma que el paciente tiene de verse a sí mismo. Y la forma en que los demás le ven". Es por ello, apunta, que "es común que sus conocidos les pregunten si están enfermos o si ha recibido quimioterapia. Por tanto, el impacto emocional y sobre la calidad de vida suele ser muy grande".

La alopecia areata es una patología que afecta tanto a hombres como mujeres y a cualquier raza, género o edad. Hablamos de una enfermedad con consecuencias en la salud mental, provocando en algunos casos ansiedad, estrés, depresión, y/o déficit sociales y funcionales; e, incluso, ideación suicida, intento autolítico o suicidio.

En este sentido, la carga de la AA a largo plazo se extiende a más aspectos de la vida, incluida la disminución de la autoestima, según el 32,9% de las personas que sufren esta patología. Además, los pacientes señalan la estigmatización y reconocen dificultades en las relaciones personales, con la familia y amigos, y en la realización de actividades diarias, siendo las mujeres, frente a los hombres, quienes tienen con mayor frecuencia una calidad de vida gravemente deteriorada.

Por su parte, los pacientes menores de 40 años refieren un mayor impacto en su vida cotidiana, en comparación con los mayores de 40. Hablar con otras personas o con un profesional sanitario, para el 51,5% de las personas que padecen AA es el mecanismo más utilizado para hacer frente a su patología; seguido de la realización de ejercicio o la práctica de un deporte.

Conchi Botillo reconoce en que "hay días en que no te apetece enfrentarte a la mirada de los demás". Situaciones de la vida cotidiana en la que algunos pacientes dicen "taparse", e incluso limitan su vida social: "Dejas de ir al gimnasio, a la playa o al parque de atracciones, por temor o miedo a exponerte o a que cuando usamos peluca se nos caiga". En este sentido, reflexiona, "es importante que cada paciente decida desde su libertad, que el uso de peluca sea un complemento y no una muleta. Que no sea un 'tengo que taparme para que nadie me vea, ni se den cuenta de que tengo alopecia areata'".

"A nivel emocional es como caer en un pozo del que tienes que poner todo de ti para salir. Es mirarte al espejo y a base de un fuerte trabajo personal aceptar la imagen que te va devolviendo el espejo, que te guste lo que te devuelve", añade. En este proceso, destaca la importancia del "acompañamiento" del entorno más cercano como aspecto fundamental en la aceptación y convivencia con la patología, así como el "cobijo" de las asociaciones de pacientes. "Es importante que la alopecia areata se normalice y se visibilice. Con campañas como 'No es solo pelo' damos a conocer que esta enfermedad no es contagiosa. Hemos notado que es una de las cuestiones por las que la gente teme, y remarcar que es algo que no hemos elegido, que se trata de una enfermedad autoinmune", concluye Botillo.

Por su parte, el doctor Vañó remarca que "aunque algunos interpreten el pelo como un factor meramente estético, representa un aspecto importante de la imagen corporal, e incluso influye en la personalidad de cada persona". En la práctica clínica, asegura, "cuando conseguimos mejorar el pelo, notan una mayor autoconfianza y un mejor estado de ánimo".

Finalmente, José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España, resalta que el compromiso de la compañía con los pacientes "va más allá de la concienciación. Con esta campaña nuestro objetivo es que todos podamos ponernos en la piel de una persona con alopecia areata. Resulta fundamental, además, visibilizar los síntomas asociados, especialmente aquellos que la sociedad en general no llega a percibir y que suponen un fuerte impacto en la salud mental de los pacientes".