Rafa Nadal protagoniza una campaña de Cantabria Labs y Heliocare para concienciar sobre hábitos solares

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Labs y Heliocare han presentado su campaña de concienciación protagonizada por Rafa Nadal 'Déjate la piel solo en lo importante nunca en el sol', con el ánimo de concienciar a las personas de la necesidad de cuidar la salud de su piel para prevenir el daño y los problemas mayores que derivan de la exposición solar.

A lo largo de los próximos meses, se publicarán diferentes contenidos audiovisuales en los que Rafa Nadal enviará mensajes relacionados con la importancia de una buena fotoprotección. También incidirá en la importancia de visitar al dermatólogo y consultar al farmacéutico, esenciales para una prevención eficaz del cáncer de piel. El objetivo final es sumar rutinas y hábitos al sol que contribuyan a luchar contra los más de 78.000 casos al año de este tipo de cáncer y más cuando la intensidad de la radiación solar sigue aumentando cada año (un 2,3% en la última década).

"Voy a seguir dejándome la piel en la pista, pero no en el sol. He pasado muchísimas horas al sol y espero seguir pasándolas. Mi dermatólogo me ha hecho recapacitar y quiero hacer las cosas mejor e incorporar unos buenos hábitos en mi día a día. No puedo seguir dejándome la piel. Confío en Heliocare por ser la fotoprotección dermatológica avanzada tanto por sus cremas como por sus cápsulas Heliocare Oral. Me parecen un importante avance para mi que sudo tanto y paso tantas horas expuesto al sol", ha comentado el tenista español.