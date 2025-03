¿Pueden los analgésicos ayudar a la recuperación de una conmoción cerebral? Un estudio reciente lo sugiere

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las personas que toman analgésicos de venta libre después de una conmoción cerebral pueden recuperarse más rápido que quienes no los toman, según un estudio realizado por el Consorcio CARE de la la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) y el Departamento de Defensa de los EEUU, que no prueba que los analgésicos mejoren la recuperación después de una conmoción cerebral, sólo muestra una asociación.

El estudio se centró en deportistas de NCAA y cadetes militares que habían sufrido conmociones cerebrales. Un total de 813 personas tomaron analgésicos de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroides, después de sufrir una conmoción cerebral y 848 personas no tomaron ningún analgésico.

"Estos resultados son muy alentadores, ya que existen opciones de tratamiento limitadas para la conmoción cerebral y los analgésicos de venta libre están fácilmente disponibles y son económicos", afirmó el autor del estudio, el doctor Kyle Arnold, de la Universidad de Washington en Seattle y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

"Si estos resultados pueden ser confirmados por un estudio controlado, podrían orientarnos hacia posibles opciones de tratamiento para las personas que han sufrido una conmoción cerebral", afirma.

Los investigadores analizaron el tiempo que les tomó a los atletas recibir autorización para regresar a las actividades sin restricciones tanto en el 50% como en el 90% de recuperación, es decir, cuando el 50% de los atletas en el estudio se recuperó y luego, más tarde, cuando el 90% se recuperó.

Las personas que tomaron analgésicos tuvieron un 20% más de probabilidades de recuperarse más rápido que quienes no tomaron analgésicos. Los que tomaron los medicamentos lograron recuperarse un 50% más rápido, en promedio, dos días más rápido, y los que tomaron un 90% más rápido, en promedio, siete días más rápido que quienes no tomaron ningún medicamento.

Las personas que tomaron analgésicos también tuvieron un 15 % más de probabilidades de volver a no tener síntomas más rápidamente que quienes no tomaron analgésicos. Con una recuperación del 50 %, quienes tomaron los medicamentos no tuvieron síntomas un día antes que quienes no los tomaron. Con una recuperación del 90 %, no tuvieron síntomas tres días antes.

Los que tomaron analgésicos también obtuvieron puntuaciones más bajas en pruebas sobre la gravedad general de sus síntomas y la intensidad de sus dolores de cabeza. Los investigadores también descubrieron que cuanto antes tomaban analgésicos las personas después de la lesión, más rápido se recuperaban. Por ejemplo, con una recuperación del 50 %, quienes comenzaron a tomar analgésicos el primer día de la lesión volvieron a jugar y los síntomas se resolvieron aproximadamente ocho días más rápido que quienes comenzaron a tomarlos después de cinco días o más. No hubo diferencia entre el tipo de analgésico tomado y la rapidez con la que las personas se recuperaron.

"El uso temprano de medicamentos parecía estar vinculado a tiempos de recuperación más cortos, pero estos hallazgos requieren una mayor validación mediante ensayos controlados", puntualiza Arnold. "Mientras tanto, estos resultados preliminares pueden ayudar a informar sobre posibles opciones de tratamiento para las personas que se recuperan de una conmoción cerebral, pero se necesitan estudios adicionales para proporcionar recomendaciones más definitivas".