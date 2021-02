Presentan un tratamiento innovador por vía nasal para las hipoglucemias graves

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Lilly ha presentado 'Baqsimi', el primer y único glucagón para el tratamiento de la hipoglucemia grave por vía nasal, indicado para adultos, adolescentes y niños a partir de 4 años con diabetes, y cuya novedad reside en la facilidad de su administración con una dosis exacta.

La hipoglucemia grave es la complicación aguda más frecuente de la diabetes. En concreto, es aquella situación en la que disminuyen los niveles de glucosa en sangre en el paciente, por lo que este experimenta, además de síntomas físicos, un empeoramiento cognitivo. Así, estas crisis pueden causar náuseas, temblores o palpitaciones y requieren de la asistencia de un tercero, ya que el paciente no se vale por sí mismo para resolver este episodio.

Así las cosas, 'Baqsimi' se trata de la primera innovación terapéutica para tratar la hipoglucemia grave en los últimos 20 años, y surge como alternativa a la inyección de glucagón tradicional, de un manejo más complicado, ya que, además de ser una técnica invasiva, para llevarla a cabo es necesaria la preparación de la solución, así como la recarga de la inyección con la dosis exacta.

En cambio, glucagón nasal se presenta en un pulverizador portátil, listo para su uso, sin necesidad de reconstitución ni de purgado y contiene una sola dosis. "Actuar lo más rápido posible resulta crucial durante estas crisis y, con este tratamiento, se consigue una administración sencilla, ya que se absorbe de manera pasiva por la mucosa nasal, y exitosa", ha afirmado la responsable médica de diabetes en Lilly España, la doctora Miriam Rubio de Santos.

Tal y como ha precisado la experta, 'Baqsimi' es glucagón formulado en polvo seco para administración nasal, estable a temperatura ambiente, mediante un dispositivo especialmente diseñado que permite la duración del medicamento de dos años desde su producción.

Así, se trata de una formulación única y optimizada para su absorción, sin necesidad de inhalación, que ha llevado más de 10 años de investigación y estudio. Según ha relatado la responsable de diabetes de Lilly, ha sido necesaria una inversión "considerable" en I+D, en equipos y en procesos de fabricación para llegar a este tratamiento. "Este dispositivo novedoso se diseñó, fabricó y probó para que proporcionase dosis exactas e invariables", ha expresado Rubio de Santos.

"Se requiere un alto grado de complejidad para crear una forma estable de glucagón lista para usar, fácil de administrar y que permita una administración exitosa en una situación de urgencia", ha aseverado la doctora. Asimismo, ha destacado que el producto cuenta con un embalaje duradero, diseñado especialmente y a medida con el fin de proteger al dispositivo de despliegues o daños accidentales, y también protege la formulación en polvo de condiciones que normalmente degradarían el péptido.

Así, el glucagón nasal supone un "salto cualitativo", según ha apuntado el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Javier Escalada San Martín durante la presentación del producto. "Esta nueva fórmula de glucagón nasal facilita su administración, puesto que el paciente no necesita colaborar, ya que, ante un episodio de este tipo, puede estar inconsciente", ha señalado, añadiendo que, por su parte, el cuidador lo que debe hacer es "sencillo, no necesita haber sido entrenado y solo debe colocar el dispositivo en la entrada nasal y presionar", afirma este experto.

Además, ha expuesto las principales conclusiones del estudio transversal 'Conversations and Reactions Around SevereHypoglycemia' (CRASH), que abordan la falta de información y conocimiento sobre la experiencia de los pacientes respecto a los episodios de hipoglucemia grave y donde se observa que la administración de glucagón inyectable es poco frecuente, ya que solo el 11 por ciento obtuvieron un kit de glucagón tras su episodio más reciente.

Además, a la pregunta de por qué no se ha usado glucagón tras un episodio de hipoglucemia grave, muchos de los encuestados respondieron que "porque no estaba disponible fácilmente". De hecho, hasta un 53 por ciento de los participantes alegó que nadie se lo había recetado y, por otro lado, los que tenían glucagón en casa no sabían en qué situación de caducidad se encontraba el fármaco. Es por ello que el presidente de la SEEN ha incidido en los beneficios de este nuevo dispositivo de Lilly con respecto a la inyección tradicional.

Así, a la presentación han acudido también la enfermera educadora en diabetes del Hospital Regional Universitario de Málaga, Ana Gómez Perea, quien ha explicado el trabajo de formación e información que llevan a cabo las educadoras en diabetes con los pacientes y sus familiares para lograr un buen control y manejo de la enfermedad; así como el médico de Atención Primaria Francisco Javier Ortega Ríos, que ha comentado la situación en la que encuentra a las familias cuando atiende llamadas de urgencia por hipoglucemia grave, en muchas ocasiones "con mucha ansiedad y miedo".