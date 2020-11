La polipíldora mas 'Aspirina', nueva 'arma' contra los problema de corazón

Female hands hold pill and glass of water

Female hands hold pill and glass of water - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NIMIS69 - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros accidentes cardiovasculares se pueden reducir entre un 20 y un 40 por ciento mediante el uso de una polipíldora que combina tres medicamentos para la presión arterial y un medicamento para reducir los lípidos, solo o con 'Aspirina', según un estudio que publica 'The New England Journal of Medicine' y que sus investigadores principales presentan en las sesiones científicas de la American Heart Association de 2020.

Un estudio internacional en personas sin enfermedad cardíaca previa o accidente cerebrovascular pero con riesgo intermedio ha encontrado que la polipíldora sola puede reducir el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, procedimientos de revascularización (como angioplastia o cirugía cardíaca) u otros incidentes cardiovasculares en aproximadamente un 20 por ciento, y su combinación con 'Aspirina' puede reducir esos eventos cardiovasculares hasta en un 40 por ciento.

"Este es el comienzo de un enfoque transformador para prevenir enfermedades cardíacas. Podríamos evitar que millones de personas experimenten enfermedades cardíacas graves o accidentes cerebrovasculares cada año con el uso eficaz de la polipíldora y la 'Aspirina'", asegura Salim Yusuf, co-investigador principal del estudio y profesor de medicina en la Universidad McMaster, en Canadá.

Como la enfermedad grave más común a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 18 millones de muertes cada año, con más del 80% de ellas en países de ingresos bajos y medianos. Más de 40 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por eventos cardiovasculares cada año si se incluyen aquellos que se recuperan de un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

"La polipíldora no solo es eficaz, es probable que sea rentable, ya que se basa en el uso de medicamentos genéricos de uso común --explica Prem Pais, co-investigador principal del estudio y profesor del St. John's Medical College and Research Institute de Bangalore, en India--. Una polipíldora es conveniente para los pacientes, ya que combina varios fármacos eficaces en una sola pastilla y se toma una vez al día, lo que se espera que mejore la adherencia".

El estudio se realizó en 89 centros de nueve países y fue coordinado a nivel mundial por el Population Health Research Institute (PHRI), un instituto conjunto de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences.

"Además de dejar de fumar, los factores de riesgo más modificables para la enfermedad cardiovascular son la presión arterial alta y el colesterol elevado, por lo que queríamos probar una policomprimido junto con 'Aspirina', que ha demostrado su valor en personas con enfermedad vascular establecida", explica Yusuf, director ejecutivo de PHRI y cardiólogo en Hamilton Health Sciences.

"Los resultados del estudio tienen implicaciones para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. Incluso si solo un tercio de las personas elegibles reciben una polipíldora, su uso probablemente evitará que millones de personas experimenten enfermedades cardiovasculares graves en todo el mundo --resalta Pais--. También abre el camino para un enfoque comunitario con trabajadores de la salud que trabajan bajo la supervisión de un médico, lo que permite que la píldora llegue a un gran número de personas".

"El uso de la polipíldora beneficiará ampliamente a las personas tanto en los países ricos como en los pobres, ya que existen importantes lagunas en los tratamientos en las poblaciones de todo el mundo", añade Philip Joseph, segundo autor del estudio, profesor asociado de medicina en McMaster, investigador en PHRI y cardiólogo con Hamilton Health Sciences.

Para el estudio se siguió a los participantes un promedio de 4,6 años. Participaron 5.714 personas de nueve países, particularmente India y Filipinas, analizó la polipíldora sola en comparación con un placebo; 'Aspirina' sola frente a placebo, y polipíldora más 'Aspirina' frente a placebo doble. Los hombres del estudio tenían 50 años o más y las mujeres 55 años o más.

La formulación de la políldora incluía 40 mg de simvastatina, 100 mg de atenolol, 25 mg de hidroclorotiazida y 10 mg de ramipril. Puede combinarse con 75 mg de 'Aspirina' al día.

"La próxima generación de polipíldoras probablemente tendrá mayores reducciones en los factores de riesgo y, por lo tanto, puede ser aún más eficaz para reducir las enfermedades cardíacas a medida que mejoran las formulaciones de estos fármacos", avanza Yusuf.

En este momento, la polipíldora probada en este ensayo está disponible en la India y en algunos países de África. Hay diferentes policomprimidos disponibles en Europa, América del Sur y Corea del Sur, y se están desarrollando nuevos en América del Norte y China.

El estudio encontró que solo el 4,4 por ciento de los que tomaron la polipíldora solo sufrieron un ataque cardíaco, un derrame cerebral, un procedimiento de revascularización o murieron por problemas cardiovasculares, en comparación con el 5,5 por ciento de los que tomaron el placebo. De los que tomaron solo 'Aspirina', la incidencia fue del 4,1 por ciento en comparación con el 4,7 por ciento de los que tomaron el placebo.

Los beneficios de la polipíldora combinada con 'Aspirina' en aquellos que continuaron tomando los medicamentos sin interrupción fueron mayores y su uso se asoció con una reducción del riesgo del 40 por ciento. Entre los que tomaron polipíldora y 'Aspirina', el 4,1 por ciento experimentó un evento cardiovascular grave, en comparación con el 5,8 por ciento de los que recibieron el doble placebo.