PharmaMar solicita la autorización temporal de comercialización de lurbinectedina en Suiza

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha presentado a la Agencia Suiza de Productos Terapéuticos (Swissmedic) la autorización temporal para la comercialización de lurbinectedina para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón microcítico que han progresado después de una terapia previa basada en platino.

Esta solicitud de registro se basa en los datos del ensayo de fase II con lurbinectedina, en monoterapia, para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico. Los datos, que fueron publicados en la edición de mayo de 2020 de 'The Lancet Oncology', mostraron que en cáncer de pulmón microcítico recurrente lurbinectedina demostró una Tasa de Respuesta Global (ORR, Overall Response Rate) del 35 por ciento y una mediana de la Duración de la Respuesta (DoR, Duration of Response) de 5,3 meses.

En determinadas condiciones, Swissmedic concede una autorización temporal para poner a disposición de los pacientes lo antes posible medicamentos para el tratamiento de enfermedades que ponen en peligro su vida. Se trata de un procedimiento simplificado con plazos generales más cortos que los de un procedimiento de registro estándar.