Plantean una plataforma europea de seguimiento de medicamentos como medida para acabar con el desabastecimiento

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), Koen Straetmans, ha destacado la importancia de implantar un programa entre los estados miembros de la Unión Europea que notifique de manera temprana los problemas sobre suministros de medicamentos "para que puedan coordinarse los países y de una respuesta coherente".

Esta ha sido la propuesta del PGEU como medida para evitar el problema de desabastecimiento de medicamentos en Europa. Straetmans ha recordado que en algunos países de la UE ya existen este tipo de programas, pero "no todos lo tienen", de ahí la importancia de implantarlo para "poder saber cuándo van a ocurrir estos problemas de suministros" y "coordinarse con otros Estados Miembros y con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés)".

Durante su intervención en la jornada 'La Farmacia Española y su aportación a la comunidad de la Unión Europea de la Salud', organizada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Straetmans ha señalado que, pese a que es necesaria la revisión de la legislación farmacéutica europea para contribuir a solucionar esta cuestión, "siempre va a haber algún tipo de problema de suministro, pero es algo que debemos solucionar en el interés de nuestros beneficios".

El presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea ha resaltado que su propuesta de plataforma europea de seguimiento de desabastecimiento ayudará a mitigar el problema. "Quizá haya falta de suministro de algún medicamento en España, pero puede que en Bélgica no, por lo tanto Bélgica pueda ayudar a España o viceversa".

En este sentido, Straetmans ha añadido que, para hacer frente a estos problemas, la revisión de la legislación farmacéutica europea debe recoger que "los farmacéuticos también puedan notificar la falta de suministros", como, según ha dicho, ocurre en Bélgica, donde "ya notifican estas faltas de suministro".

ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

La mesa de la jornada ha sido moderada por el vicepresidente del CGCOF, Jordi de Dalmases, quien no espera que el texto final de la propuesta de revisión de la legislación farmacéutica europea sea adoptado antes de las elecciones del Parlamento Europeo, previstas para mayo de 2024. "Dada su envergadura y la complejidad de algunos temas, como ayer señaló el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones", ha añadido.

En este sentido, De Dalmases considera que la nueva legislación "es una oportunidad para abordar el problema de los desabastecimientos de medicamentos que se ha ido agravando en los últimos años y que tiene un impacto directo en los pacientes y en la labor de los profesionales sanitarios".

Asimismo, el vicepresidente del CGCOF ha señalado que "en España faltan más de 900 medicamentos y lo tenemos medido, según un informe publicado a principios de este año por la PGEU".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Matilde Sánchez, que también ha participado en la mesa ha indicado que "de todos los puntos que aparecen en la propuesta de la revisión de la legislación farmacéutica europea, para nosotros el más crítico, el más importante, es el que aparece en el reglamento sobre cómo mejorar la seguridad en suministro y abordar o hacer frente a los problemas de escasez".

"Nosotros pensamos que para que la distribución de gama completa pueda seguir cumpliendo su misión, que es garantizar el acceso de los pacientes a través de la farmacia a los medicamentos que necesitan condiciones de calidad, de equidad y de seguridad, es importante que la normativa nueva que surja recoja o diferencie la actividad que hacemos nosotros, la gama completa", ha explicado.

Sánchez ha incidido en que la gama completa "garantiza el acceso", ya que cuenta "con todo el arsenal terapéutico que ponen los laboratorios a disposición de los pacientes" y acuden, "como mínimo, una vez al día, a todas las farmacias del país".

PROSPECTO EN LOS MEDICAMENTOS DE FARMACIA COMUNITARIA

Otro de los temas que se ha tratado durante la mesa ha sido el de mantener o quitar el prospecto de los medicamentos de la farmacia comunitaria. En este sentido, el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), Antonio Blázquez, se ha mostrado a favor de seguir manteniéndolos, ya que "con una población como la que tenemos en España, muy envejecida, podemos crear problemas como se han visto en otros sectores".

"Nosotros no vamos a dar ningún paso en ese sentido hasta que no se vea claramente que no dejamos a ningún paciente atrás y que todo el mundo recibe la información", ha matizado.

Pese a ello, Blázquez ha señalado que "habrá medidas o programas intermedios para determinados medicamentos", ya que, "ahora mismo toda la información del producto se puede obtener fácilmente por Internet".

Jordi de Dalmases también ha manifestado que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos apuesta por mantener el prospecto en la farmacia comunitaria.