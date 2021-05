La patronal de genéricos resalta que la estrategia industrial de UE debería ser clave para mejorar cadenas de suministro

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Medicines for Europe, patronal de la industria europea de medicamentos genéricos y biosimilares y de la que es miembro la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), ha resaltado que la estrategia industrial de la UE debería ser clave para mejorar las cadenas de suministro de medicamentos.

La reciente actualización de la estrategia industrial de la UE tiene como objetivo apoyar la recuperación de Europa e impulsar la fabricación estratégica abierta en el continente. "Dado que la COVID-19 sigue siendo una amenaza, la salud económica de Europa y la interdependencia mundial requieren atención. Pocos sectores podrían considerarse más estratégicos que el sanitario", señala la patronal en un comunicado.

El presidente de Medicines for Europe, Christoph Stoller (TEVA), ha lamentado que "es doloroso ver que Europa pierde gradualmente su producción farmacéutica esencial". "Esto no puede continuar. La estrategia industrial de la UE publicada la semana pasada es un primer paso importante para ralentizar este proceso, pero se necesitan acciones adaptadas a la industria de la salud. La UE ha puesto en marcha importantes iniciativas para avanzar en esta dirección, como el diálogo estructurado de la UE sobre la fabricación de medicamentos. Necesitamos una política de fabricación sólida que se centre en tecnologías de fabricación críticas para fortalecer la resiliencia de la UE y ofrecer un acceso equitativo a los medicamentos, pero nos gustaría que esto se reflejara en todas las direcciones de la Comisión Europea. Medicines for Europe se comprometerá de manera constructiva para lograr este objetivo juntos, apoyando la seguridad del suministro de medicamentos", remacha.