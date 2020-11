Oatly invita a reflexionar sobre el consumo de lácteos

La compañía indica que cambiando el consumo de leche por el de bebida de avena habría un ahorro de un 64% de emisiones de CO2

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía sueca de bebidas de avena Oatly ha invitado a los españoles a reflexionar sobre los hábitos de consumo de lácteos con el objetivo de concienciar sobre que "existen alternativas mucho más sostenibles a los lácteos que están hechas para el consumo humano".

En una nota de prensa, Oatly señala la importancia de reducir la huella de carbono y las emisiones del sistema alimentario mundial. En ese sentido, y según señalan datos de Carbon Cloud, si los españoles dejasen de consumir leche para tomar bebida de avena, se ahorraría un 64% de emisiones de CO2.

Por eso, Oatly señala el "impacto positivo" que supondría para el planeta el cambio hacia una alimentación 'plant-based', ya que el sistema alimentario actual representa el 25% de las emisiones mundiales y, de ellas, más de la mitad proviene de la carne y los lácteos, según Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La empresa ha aseverado que se trata de "incorporar la sostenibilidad" en toda la cadena de valor y por ello apuesta por productos a base de plantas para "inspirar una nueva forma de comer que proporcione a las personas productos saludables que al mismo tiempo garanticen el futuro del planeta".

La compañía ha lanzado una campaña que ha generado cierta controversia ya que, recientemente y por segunda vez, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha denegado el registro de su slogan 'It's Like Milk But Made For Humans' (en castellano, 'Es como la leche, pero hecha para humanos') porque no aprecian que "haya nada sorprendente o que invite a la reflexión en esta frase".

En cualquier caso, Oatly retoma su campaña para hacer que los españoles reflexionen sobre sus hábitos de consumo de lácteos. En ese sentido, mantienen que "parece innecesario y un poco raro seguir consumiendo un alimento que está diseñado para que tomen las crías de las vacas cuando actualmente existen en el mercado opciones vegetales con un sabor excepcional y muchísimo más sostenibles que la leche".

"Queremos resaltar el impacto climático que tienen las elecciones que hacemos a la hora de consumir alimentos y mostrar que, cambiando lo que comemos y bebemos, podemos reducir considerablemente nuestra propia huella climática. Cuantas más personas reflexionen sobre sus hábitos de consumo de lácteos y comiencen a sustituirlos por alternativas vegetales, el impacto positivo para el planeta será mayor", ha señalado Michael Lee, director creativo de Oatly.