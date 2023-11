Un nuevo medicamento que se administra cada 1-3 meses reduce drásticamente el colesterol alto

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo inhibidor de la PCSK9 (recaticimab) que se inyecta cada uno o tres meses puede ser seguro y ofrecer una dosificación más flexible para reducir el colesterol alto, según los últimos avances científicos presentados en las 'Sesiones Científicas 2023' de la Asociación Americana del Corazón.

La reunión, que se ha celebrado del 11 al 13 de noviembre en Filadelfia (Estados Unidos), es el principal intercambio mundial de los últimos avances científicos, investigaciones y actualizaciones de la práctica clínica basada en la evidencia en la ciencia cardiovascular.

"En estudios anteriores se observó que entre el 30 y el 40 por ciento de las personas interrumpían sus terapias actuales con PCSK9, administradas cada dos o cuatro semanas, durante o después de seis meses de iniciado el tratamiento. Una dosificación más flexible con recaticimab, administrado hasta cada 12 semanas, podría aumentar la proporción de personas con niveles elevados de colesterol alto que siguen el tratamiento recomendado para reducir los niveles de colesterol malo y el riesgo de cardiopatía", ha afirmado el autor principal del estudio, Xin Du, profesor de cardiología del Hospital Anzhen de Pekín y de la Universidad Médica Capital de Pekín (China).

El estudio actual, 'Recaticimab Add-On Therapy in Patients With Non-Familial Hypercholesterolemia and Mixed Hyperlipidemia o REMAIN-2', examina la seguridad de un nuevo inhibidor de la PCSK9, el recaticimab, y su capacidad para reducir el colesterol malo cuando se administra a diferentes dosis e intervalos a personas con formas no genéticas de colesterol alto.

Las directrices de Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA por sus siglas en inglés) indican un objetivo de colesterol inferior a 100 mg/dl en la mayoría de los adultos e inferior a 70 mg/dl en las personas de alto riesgo que ya han sufrido un infarto de miocardio, un ictus o tienen formas genéticas de colesterol alto.

Cuando las estatinas para reducir el colesterol y otros tratamientos no son eficaces para reducir el colesterol malo a los niveles deseados, los médicos suelen añadir un inhibidor de la PCSK9. Este medicamento se une a una proteína de las células del hígado y la inactiva para reducir el colesterol malo. Los inhibidores de la PCSK9 actualmente aprobados por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) son alirocumab y evolocumab, que se inyectan cada 2-4 semanas.

En este estudio multicéntrico realizado en China participaron 689 personas con niveles anormalmente elevados de colesterol malo a pesar de seguir un tratamiento con estatinas de intensidad moderada o alta.

Los participantes se dividieron en tres grupos: uno recibió 150 mg de recaticimab o una inyección placebo cada 4 semanas; otro, 300 mg de recaticimab o una inyección placebo cada 8 semanas; y otro, 450 mg de recaticimab o una inyección placebo cada 12 semanas.

Según el estudio, en cada dosis/intervalo, los participantes que recibieron recaticimab tenían niveles de colesterol malo más bajos a las 24 semanas que los que recibieron placebo. Además, en el grupo de inyección de 4 semanas, el colesterol malo se redujo un 62 por ciento entre los que tomaron recaticimab frente a un 0% entre los del grupo placebo; en el grupo de inyección de 8 semanas, el colesterol malo se redujo un 59 por ciento frente a un +0,4% respectivamente; y en el grupo de inyección de 12 semanas, el colesterol malo se redujo un 51% frente a un +2% respectivamente.

En cada dosis/intervalo, recaticimab redujo el colesterol malo hasta el objetivo a las 24 semanas, en comparación con el placebo, y estos niveles se mantuvieron a las 48 semanas. A las 24 semanas, el 90 por ciento del grupo de inyección a las 4 semanas alcanzó el objetivo frente al 16 por ciento del grupo placebo; mientras que el porcentaje fue del 95 por ciento frente al 14 por ciento respectivamente en el grupo de inyección a las 8 semanas; y del 86 frente al 16 por ciento respectivamente en el grupo de inyección a las 12 semanas.

"Recaticimab redujo estos parámetros lipídicos clave en una magnitud similar a la de otros inhibidores de la PCSK9, proporcionando más pruebas de los profundos beneficios con el tratamiento a pesar de una dosificación menos frecuente", ha concluido Du.