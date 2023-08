Un nuevo fármaco biológico resulta prometedor para la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores han demostrado que un nuevo anticuerpo generado para atacar una "secuencia esencial de aminoácidos" tanto de la interleucina-17A como de la F tiene mayor actividad y potencialmente menos efectos secundarios que las terapias biológicas existentes para afecciones como la artritis reumatoide (AR), la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

El anticuerpo, denominado 'Ab-IPL-IL-17', se dirige a una sección específica de las proteínas de señalización IL-17A e IL-17F, que desempeñan un papel central en el mantenimiento de la inflamación durante el inicio y la progresión de las enfermedades autoinmunes.

La investigación publicada en la revista 'Annals of Rheumatic Diseases', identifica la secuencia e informa de los resultados de estudios en animales, células y tejidos que demuestran la eficacia del 'Ab-IPL-IL-17' y su potencial beneficio clínico para las personas con AR y EII.

El estudio, cuyos autores son el doctor Asif Iqbal, de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), y el Profesor Francesco Maione, Jefe del Laboratorio de InmunoFarmacia de la Universidad de Nápoles Federico II (Italia) , ha demostrado el 'Ab-IPL-IL-17' muestra una potente actividad antiinflamatoria en estudios de tejidos y animales, al tiempo que

mantiene esta actividad sin desencadenar los efectos indeseados "fuera de diana" que se observan con algunas terapias de anticuerpos menos específicos actualmente disponibles.

Asimismo, reduce los síntomas patológicos de la artritis y la enfermedad inflamatoria intestinal y es tan eficaz como el actual tratamiento de referencia para la AR a la hora de detener la progresión de la enfermedad y desencadenar su resolución.

Los invetigadores han presentado una solicitud de patente que cubre el anticuerpo y su uso terapéutico y ahora buscan socios comerciales dispuestos a realizar una evaluación clínica a gran escala del 'Ab-IPL-IL17' en pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas (EIIM).

Se sabe que la IL-17A y la IL-17F estimulan una cascada de señales moleculares que inician la inflamación y causan daños en los tejidos, y se han relacionado con numerosas enfermedades inflamatorias inmunomediadas.

Los investigadores diseñaron una serie de péptidos basados en la IL-17A/F y probaron su capacidad para imitar las acciones de las proteínas completas en cultivo celular. Encontraron una secuencia de sólo 20 aminoácidos y demostraron por primera vez que es la responsable de la actividad biológica de la IL-17 tanto en ratones como en humanos. Llamaron a esta secuencia 'nIL-17'.

A continuación, determinaron la estructura tridimensional de esta secuencia AA y realizaron estudios que mostraron, a nivel atómico, cómo la secuencia se "acopla" a receptores que se sabe que desencadenan una respuesta inflamatoria.

Demostraron que esta secuencia corta es un potente activador de la respuesta inflamatoria, que estimula la liberación de citoquimiocinas (moléculas inflamatorias que generan y amplifican la inflamación), en la misma medida que las moléculas de IL-17 de longitud completa, e impulsa la migración de células inmunitarias en una medida aún mayor que las moléculas parentales.

Los resultados de estos experimentos en cultivos celulares se confirmaron en modelos animales, lo que demostró que la 'nIL-17' representa realmente la secuencia biológicamente más activa de la IL-17.

Los investigadores generaron el nuevo anticuerpo 'Ab-IPL-IL-17' para atacar esta secuencia. En estudios celulares, mostró una potente actividad, disminuyendo significativamente la producción de citoquimiocinas y reduciendo la migración de glóbulos blancos en tejidos preparados para la inflamación.

Los estudios en ratones que evaluaron la actividad de 'Ab-IPL-IL-17' frente a las terapias anti-IL-17 existentes (secukinumab, ixekizumab y bimekizumab) mostraron que 'Ab-IPL-IL-17' no desencadena respuestas inmunitarias no deseadas, no reduce el número de plaquetas ni aumenta el número de linfocitos (glóbulos blancos) en la sangre.

Otros estudios realizados en modelos murinos de artritis demostraron que la administración terapéutica de 'Ab-IPL-IL-17' es tan eficaz para detener la progresión de la enfermedad y desencadenar su resolución como el tratamiento de referencia actual para la AR, el infliximab.

Por último, los investigadores llevaron a cabo estudios de prueba de concepto que analizaron la respuesta de tejidos donados por pacientes con AR y EII al 'Ab-IPL-IL-17'. Descubrieron que era capaz de reducir los síntomas patológicos de la enfermedad.

En la AR, en la que examinaron los fibroblastos (células del tejido conjuntivo), los resultados sugirieron claramente que el 'Ab-IPL-IL-17' inhibe específicamente las acciones proinflamatorias de los fibroblastos crónicamente inflamados dentro de la articulación reumatoide.

En la EII, donde los investigadores demostraron que el 'Ab-IPL-IL-17' era capaz de reducir la IL-17A plasmática en muestras obtenidas de pacientes con EII sin tratamiento, lo que indica su potencial para aliviar los cambios proinflamatorios patológicos en esta enfermedad.