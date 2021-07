Un nuevo concepto de fármaco ataca el cáncer de próstata en fase avanzada

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo tipo de fármaco ataca con éxito los cánceres de próstata resistentes al tratamiento y prolonga la vida de los pacientes. El tratamiento administra radiación beta directamente a las células tumorales, es bien tolerado por los pacientes y los mantiene con vida durante más tiempo que el tratamiento estándar, según ha revelado un ensayo de fase 3 presentado en el congreso de la Asociación Europea de Urología, EAU21.

A pesar de los avances de la medicina en los últimos años, el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración sigue siendo intratable y mortal. El nuevo tratamiento, conocido como Lu-PSMA-617, adopta un nuevo enfoque, dirigiéndose a una molécula llamada PSMA, que se sabe que aumenta en la superficie de las células tumorales, destruyéndolas a ellas y a su microambiente circundante.

El profesor Johann de Bono, catedrático de Medicina Experimental del Cáncer en The Institute of Cancer Research, Londres, y oncólogo médico consultor en The Royal Marsden NHS Foundation Trust, en el Reino Unido, y el profesor Ken Herrmann, director de la Clínica de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Essen, en Alemania, y un equipo internacional de investigadores se propusieron comprobar si Lu-PSMA-617 era más eficaz que la atención estándar y reclutaron a 831 pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico entre junio de 2018 y octubre de 2019. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir el tratamiento más la atención estándar o la atención estándar sola.

Informan de que el tratamiento mejoró significativamente la supervivencia de los pacientes en un promedio de cuatro meses, en comparación con el tratamiento estándar. La mediana del tiempo de supervivencia fue de 15,3 para el grupo de tratamiento y de 11,3 meses para los que recibieron la atención estándar.

La supervivencia sin progresión, es decir, el tiempo que transcurre antes de que el tumor del paciente empeore, también fue mayor con el tratamiento: una mediana de 8,7 meses frente a los 3,4 meses de los que recibieron el tratamiento estándar.

En el ensayo también se compararon los efectos secundarios y se comprobó que la calidad de vida relacionada con la salud no se vio afectada negativamente, por lo que el equipo concluye que se trata de un medicamento eficaz y seguro que puede mejorar el tratamiento estándar de los pacientes con este cáncer de próstata avanzado.

El profesor Ken Herrmann afirma que "se trata de un concepto terapéutico completamente nuevo; un medicamento de precisión que administra la radiación directamente a un tumor de alta incidencia. El tratamiento fue bien tolerado por los pacientes y tuvieron una media de cuatro meses más de supervivencia con una buena calidad de vida. Lu-PSMA-617 puede mejorar la vida de muchos hombres con cáncer de próstata avanzado y de sus familias".

Por su parte, el profesor Johann de Bono destaca que sus resultados "demuestran que este potente medicamento radiactivo puede administrar la radiación con precisión a las células cancerosas y destruirlas, prolongando la vida de los pacientes. Espero que los hombres cuyos tumores tienen altos niveles de PSMA puedan beneficiarse pronto de este tratamiento tan innovador".

"Actualmente, el tratamiento está siendo evaluado por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) para su uso en el NHS de Inglaterra y Gales", prosigue.

"El uso de la molécula PSMA para dirigirse directamente a las células del cáncer de próstata es el comienzo de una nueva era de la medicina de precisión en el diagnóstico de la urología, así como en la terapia", afirma el profesor Peter Albers, Jefe del Departamento de Urología de la Universidad de Düsseldorf y Presidente de la Oficina Científica de la EAU.

"LU-PSMA-617 se probó en la llamada enfermedad en fase terminal y aún así demostró su superioridad, lo que abre el camino a estudios para tratar a pacientes en fases más tempranas --explica--. Hemos observado un éxito similar en el ámbito del diagnóstico, utilizando esta molécula para mejorar la forma en que se clasifican los tumores. Este enfoque dirigido revolucionará la forma de abordar el tratamiento de los hombres con cáncer de próstata en el futuro".