Nuevas simulaciones de enzima sanguínea pueden conducir a nuevos fármacos para enfermedades cardiovasculares

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevas simulaciones informáticas de enzima sanguínea han revelado el mecanismo de acción y especificidad del sustrato de la fosfolipada A2 asociada a lipoproteínas(Lp-PLA), lo que permite alcanzar nuevos fármacos para las enfermedades cardiovasculares.

Así lo han desvelado los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) en el estudio que se ha publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Estos investigadores han utilizado herramientas experimentales y computacionales de última generación para mostrar exactamente cómo la enzima interactúa con la membrana y extrae sus sustratos específicos.

Los investigadores señalan que la LP-PLA actúa sobre las lipoproteínas en el torrente sanguíneo, incluidas formas comunes como las lipoproteínas de baja y alta densidad (LDL y HDL). Estas partículas de lipoproteínas están formadas por una capa esférica de fosfolípidos que rodea una gota de ésteres de grasa y colesterol. Con el tiempo, los fosfolípidos de esta capa externa se oxidan, atrayendo radicales libres y una mayor oxidación, lo que contribuye a la acumulación de placa y enfermedades cardiovasculares.

"Estoy muy contento de que pudimos profundizar mucho más que nunca sobre cómo funciona esta enzima. Utilizando los últimos avances en lipidómica y simulaciones de dinámica molecular computacional, obtuvimos una imagen que vale más que mil palabras. Ahora tenemos películas que muestran cómo funciona esta enzima a nivel atómico, y eso debería ayudarnos a descubrir formas de activar o desactivar la enzima según sea necesario para la salud", ha comentado el autor principal del estudio, Edward Dennis.

De hecho, el investigador ha detallado que este enfoque ha permitido observar cómo una región peptídica específica que consta de dos hélices alfa conectadas con un bucle que actúa como una puerta al sitio activo de la enzima. "Normalmente, esta puerta está en una posición "cerrada", pero cuando Lp-PLA 2 se une a la membrana de fosfolípidos, sufre un cambio conformacional alostérico que abre la puerta y aumenta el volumen del sitio activo", ha agregado.

"Las enzimas PLA 2 tienen todo tipo de funciones importantes en la inflamación, la digestión, la salud del cerebro y más, por lo que es sorprendente ver que esta amplia variedad de enzimas muestran una estrategia de acción similar. Hemos estado estudiando esta superfamilia de enzimas durante casi 50 años, por lo que finalmente tener esta imagen completa de cómo funcionan es realmente satisfactorio, y todo el campo avanza", ha subrayado.