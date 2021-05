Nueva inmunoterapia "muy eficaz" contra la hepatitis B

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Científicos del University College de Londres (UCL) han identificado una nueva inmunoterapia para combatir el virus de la hepatitis B (VHB), la causa más común de cáncer de hígado en el mundo, en la revista 'Nature Communications'. Cada año, en todo el mundo, el VHB crónico causa unas 880.000 muertes por cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular/cáncer de hígado (CHC).

El estudio pionero utilizó células inmunitarias aisladas directamente del hígado de los pacientes y del tejido tumoral, para demostrar que la focalización en la acil-CoA:colesterol aciltransferasa (ACAT), una enzima que ayuda a gestionar los niveles de colesterol en las células, era muy eficaz para potenciar la respuesta inmunitaria.

Los resultados muestran que el bloqueo de la actividad de la ACAT con inhibidores de la misma potencia las células inmunitarias específicas que pueden combatir tanto el virus como los tumores cancerosos asociados, lo que demuestra su eficacia como inmunoterapia.

También se ha comprobado que la inhibición de la ACAT impide la propia replicación del VHB, actuando así también como antiviral directo. Los inhibidores de la ACAT, como la avasimiba, tomados por vía oral, han demostrado ser bien tolerados como fármacos reductores del colesterol en humanos.

Al explicar el estudio, el autor principal, el profesor Mala Maini (División de Infección e Inmunidad de la UCL), señala que "la infección crónica por el virus de la hepatitis B es un importante problema sanitario mundial y la causa más común de cáncer de hígado en el mundo".

"El desarrollo de nuevas opciones terapéuticas es crucial para mejorar la atención a los pacientes --prosigue--. Las células inmunitarias, como las células T, son indispensables para luchar contra los virus y los tumores, pero a menudo son muy disfuncionales y no consiguen controlar estas enfermedades. Los actuales tratamientos estándar suelen ser incapaces de eliminar el virus, no impiden el desarrollo del cáncer y no rescatan las células inmunitarias", lamenta.

"En este estudio nos propusimos identificar una diana de tratamiento para inhibir directamente el virus y al mismo tiempo potenciar las células inmunitarias que lo combaten", explica.

El colesterol es un lípido (grasa) que ingerimos a diario en nuestra dieta y que puede ejercer múltiples funciones dentro de diferentes células del organismo. El VHB infecta el hígado, un órgano muy rico en colesterol y bien conocido por limitar las respuestas inmunitarias locales.

En este estudio, utilizando muestras de tejido de enfermedad hepática humana in vitro, el laboratorio del profesor Maini, en el UCL, demostró que los inhibidores de la ACAT potenciaban las células T antivirales humanas capaces de eliminar el virus. Esta respuesta contrasta con las terapias disponibles en la actualidad.

El efecto de refuerzo inmunitario fue especialmente llamativo en las células T que se encuentran en el hígado infectado por el VHB y en el cáncer de hígado, superando las restricciones locales de la función de las células inmunitarias, lo que permitió a las células T dirigirse tanto al virus como a las células cancerosas.

A continuación, el grupo de Maini colaboró con el laboratorio de la profesora Jane McKeating, de la Universidad de Oxford, para demostrar que los inhibidores de la ACAT también podían bloquear el ciclo vital del VHB de un modo que otros antivirales no pueden. Por tanto, estos fármacos tienen una combinación única de efectos antivirales e inmunoterapéuticos.

La doctora, Nathalie Schmidt, de la División de Infección e Inmunidad de la UCL) y primera autora del estudio, comenta que con estos resultados han encontrado "una nueva diana muy eficaz para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B y el cáncer de hígado".

"La modulación del metabolismo del colesterol con inhibidores de la ACAT tiene la particularidad de atacar directamente al virus y a los tumores y, al mismo tiempo, potenciar las células T que los combaten --señala--. Esto nos permite abordar la enfermedad desde múltiples direcciones al mismo tiempo".

Añade que "ya se sabe que el fármaco modificador del colesterol es seguro en humanos y esperamos que nuestro estudio sirva ahora para desarrollar ensayos clínicos que combinen la modulación del colesterol con otras inmunoterapias --resalta--.. En resumen, nuestros hallazgos ofrecen nuevas y emocionantes posibilidades para el tratamiento de pacientes con infecciones virales crónicas y cáncer".