Novartis presentará en ASCO y EHA innovaciones para tratar la leucemia mieloide crónica

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha comunicado que presentará los datos de su portafolio oncológico durante la próxima reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) de 2024 y el Congreso de la Sociedad Europea de Hematología (EHA, por sus siglas en inglés) de 2024 en formato híbrido.

Los resultados principales del estudio 'ASC4FIRST', un estudio pivotal de Fase III que compara 'Scemblix' (asciminib) con el estándar de tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa (imatinib, nilotinib, dasatinib y bosutinib) en pacientes recién diagnosticados con leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica (LMC Ph+ FC), se compartirán en el programa de prensa oficial de ASCO y en la sesión plenaria de EHA.

"A pesar de los avances, los pacientes con leucemia mieloide crónica siguen teniendo dificultades para encontrar un tratamiento que sea eficaz y tolerable en el momento del diagnóstico y con posterioridad. Estamos deseosos de compartir el análisis principal del estudio pivotal de Fase III ASC4FIRST, que se basa en nuestro legado de más de 20 años para transformar la atención a las personas diagnosticadas con LMC", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo y director global de Oncología de Novartis, Jeff Legos.

"Con estos datos prometedores, un nuevo análisis del estudio NATALEE en pacientes con cáncer de mama temprano con ganglios negativos y actualizaciones adicionales de nuestro portafolio de TRL, impulsamos nuestras iniciativas para reimaginar la medicina para las personas con cáncer en colaboración con la comunidad científica", ha añadido Legos.

En la reunión anual de ASCO, Novartis también ha comunicado que abordará la equidad en salud en el estand de la compañía en la zona de reuniones, con la experiencia de realidad virtual 'More Than Just Words'.

Los asistentes a la reunión tendrán la oportunidad de sumergirse en escenarios inspirados en microagresiones de la vida real que padecen los pacientes negros debido a los prejuicios en la atención sanitaria, y explorar recursos creados conjuntamente con destacados expertos multidisciplinarios para ayudar a fomentar diálogos productivos e imparciales sobre el diagnóstico y el riesgo de cáncer de mama, así como la atención sanitaria.