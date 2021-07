Novartis presenta Novartis Biome en España, su red global de centros de innovación digital

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha presentado, por primera vez en España, Novartis Biome, la red global de centros de innovación digital creada para fortalecer la conexión e interacción entre Novartis y todos los agentes del ecosistema digital, desde startups y académicos hasta los principales players de la industria.

Con este acto ha cerrado con éxito su participación en la última edición del 4 Years From Now (4YFN), celebrado del 28 de junio al 1 de julio en la Fira Gran Vía de Barcelona. La sesión, llevada a cabo esta misma mañana bajo el título 'Reimaging Healthcare systems through co-creation', ha contado con la apertura de Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis y la clausura de Thorsten Rall, Global Head Digital Transformation & Innovation del Grupo Novartis.

Asimismo, ha contado con la participación de Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y Albert Castellanos, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, y ha fomentado el diálogo a través de la celebración de un panel de discusión con agentes del ecosistema para abordar la innovación en salud.

En palabras de Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis en España: "Desde Novartis tenemos muy claro que el futuro pasa por seguir trabajando en colaboración con actores públicos y privados para facilitar el acceso de los pacientes y de la población a la mejor asistencia sanitaria y a los mejores tratamientos disponibles. No hay que aparcar objetivos, sino que necesitamos actuar ya de manera responsable con la sociedad y colaborando con el sistema sanitario".

Para acelerar este propósito, la compañía farmacéutica ha presentado su nuevo hub de innovación digital, Novartis Biome Spain, que tendrá su sede física en el Pier03 de Barcelona Tech City y permitirá a los equipos trabajar con todo el ecosistema tecnológico, así como poner la ciencia de datos y las soluciones digitales al servicio de los pacientes de todo el mundo. De este modo, este nuevo hub se suma al total de 11 hubs de innovación que Novartis Biome tiene en todo el mundo.

"Además de la sede física de Novartis Biome Spain en Barcelona Tech City, hemos impulsado una alianza estratégica con The Valley en Madrid, y la aspiración de la compañía es seguir expandiendo Biome para tener 22 hubs de innovación a nivel mundial para 2022", ha asegurado Ponce.

La clausura de la sesión ha sigo a cargo de Thorsten Rall, Global Head Digital Transformation & Innovation del Grupo Novartis, quién ha querido lanzar un mensaje final a todo el ecosistema. "Cuando la humanidad descubrió la medicina moderna, vimos que realmente teníamos la capacidad de doblegar la curva de esperanza de vida. Hay muchas vidas en todo el mundo que no tienen una segunda oportunidad y algunas personas tardan hasta 10 años en obtener un diagnóstico. La colaboración es el nuevo medicamento milagroso y en Novartis estamos firmemente comprometidos en ser lideres de este partnership para mejorar y prolongar la vida de las personas", ha señalado.