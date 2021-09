Novartis presenta en ESMO resultados de supervivencia global y de calidad de vida en tumores sólidos

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Novartis va a presentar nuevos datos de su sólido portafolio y de su cartera de productos de plataformas terapéuticas avanzadas en tumores sólidos, con más de 55 'abstracts' de ensayos patrocinados por Novartis e iniciados por investigadores aceptados en el próximo Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés).

"En Novartis, impulsamos la ciencia de manera audaz ante todo para marcar una diferencia significativa para los pacientes. Con análisis más profundos de la supervivencia global y de la calidad de vida en el cáncer de mama y de próstata, así como con una fascinante investigación en otros tumores sólidos, nuestros datos en la ESMO demuestran nuestra ambición de transformar vidas y renovar la esperanza de los pacientes en el futuro", ha comentado la presidenta de Novartis Oncology, Susanne Schaffert.

En concreto, se van a presentar resultados de supervivencia global (SG) del ensayo de fase III 'MONALEESA-2' (ML-2) de pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado (CMA) con receptor hormonal positivo y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HR+/HER2-) tratadas con terapia endocrina (TE) y ribociclib 'Kisqali' (ribociclib).

También se van a presentar resultados asociados a la calidad de vida relacionada con la salud, el dolor y la seguridad en el estudio 'VISION' de fase III de 177Lu- PSMA-617 en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm).

Novartis va a mostrar datos de 'EPIK-P1', estudio retrospectivo de revisión de expedientes de pacientes con espectro de síndromes de sobrecrecimiento asociado a PIK3CA (PROS, por sus siglas en inglés) que han recibido alpelisib como parte de un programa de uso compasivo-

Del mismo modo, se ha presentar el estudio 'RATIONALE 304', en el que se analiza tislelizumab en combinación con quimioterapia en comparación con quimioterapia sola como tratamiento de primera línea (1L) para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso en pacientes fumadores frente a no fumadores.

Finalmente, se va a mostrar 'RATIONALE 307', en el que se estudia tislelizumab en combinación con quimioterapia en comparación con quimioterapia sola como tratamiento de 1L para el CPNM escamoso avanzado en pacientes fumadores frente a no fumadores.