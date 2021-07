Nace el Instituto Nacional de Asma Grave, un proyecto de GSK para mejorar el abordaje del asma grave

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

GSK crea el Instituto Nacional de Asma Grave (INAG), un proyecto a largo plazo que tiene como objetivo contribuir al avance en el abordaje del asma grave, involucrando a todos los actores implicados (pacientes, cuidadores, médicos, enfermeras, farmacia hospitalaria, gestores y decisores) para conseguir una mejora en el manejo de los pacientes con asma grave.

"INAG es un proyecto que sostiene el compromiso de GSK con los pacientes que viven con asma grave y que contribuirá a que tanto ellos como el resto de la sociedad comprendan la importancia de tener la enfermedad bien controlada, mejorando así su calidad de vida", ha explicado Antonio Blanco, director de la Unidad de Especialidades de GSK España.

Con el objetivo de presentar el INAG, GSK ha celebrado un evento amadrinado por Teresa Perales, distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, y moderado por la periodista Esther Vaquero.

"Pocos conocen la parte más severa del asma: el asma grave. Me consta que llega a limitar más aún la vida de aquellos que lo sufren; si no se conoce, si no se controla, puede privarnos de hacer ciertas cosas incluso del día a día, de nuestra vida cotidiana", ha explicado Perales, en un evento que se ha dividido en seis bloques donde los participantes han compartido distintos puntos de vista sobre la iniciativa que GSK ha puesto en marcha.

En el primero de ellos, los especialistas han explicado las líneas estratégicas con las que se pretende alcanzar el objetivo del INAG y lo que este proyecto puede aportar a la mejora del abordaje del paciente asmático grave. En el segundo bloque, los expertos han destacado la importancia de visibilizar esta enfermedad y su adecuado abordaje a todos los niveles.

En tercer lugar, los especialistas han profundizado en otro de los pilares de este proyecto, la necesidad de avanzar en la mejora del abordaje de los pacientes que sufren esta enfermedad, reforzando las unidades de asma grave con la creación de unidades especializadas donde no las hay. A lo largo del cuarto bloque, se ha resaltado el papel del Instituto a la hora de impulsar la formación en el manejo del asma grave. Finalmente, se ha dado voz a los pacientes, el pilar más importante de este proyecto.