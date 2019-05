Mutua Madrileña y Enferseguros acuerdan ofrecer pólizas con condiciones exclusivas a enfermeros

Publicado 21/05/2019 14:23:17 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La correduría de seguros del Consejo General de Enfermería (CGE), Enferseguros, y la compañía Mutua Madrileña han firmado un acuerdo para ofrecer un seguro de coche y moto con condiciones exclusivas a los 300.000 enfermeros españoles y sus familiares. Además, dentro de la campaña de promoción de esta nueva colaboración, los primeros 100 clientes recibirán una tarjeta prepago de 40 euros por póliza suscrita.

Para los coches se establecen cuatro modalidades de seguro: Terceros, Terceros Plus, Todo Riesgo y Todo Riesgo con Franquicia, si bien en este último caso la franquicia no se aplica ni para los siniestros de lunas, ni en el caso de robo o intento de robo. Si se contrata el seguro a Terceros Plus o Todo Riesgo, será necesaria la peritación de los vehículos usados, en aquellos tengan más de tres meses desde su matriculación, o los vehículos nuevos que ya hayan salido del concesionario.

En el caso de las motos, se han fijado las modalidades de Terceros mini y Terceros básico, que incluye la asistencia en viaje y el seguro del conductor. Tanto en los seguros de coche como de moto, solo es posible la contratación de vehículos con matrículas españolas para uso particular, y es posible la contratación del seguro desde el primer día de carné de conducir.

Al contratar una póliza de Mutua Madrileña con Enferseguros, los asegurados también tendrán a su disposición asistencia legal telefónica, gestión gratuita de multas o cursos gratuitos de recuperación de puntos o del permiso de conducción, entre otras ventajas.

Aunque el pago de la prima es anual, han acordado un sistema de pago en tres meses sin intereses cada 45 días, así como la posibilidad de fijar un fraccionamiento trimestral o semestral con un recargo del 6 y del 3 por ciento, respectivamente.