MSD Animal Health convoca la II edición de MSD IHF Awards, que premia la innovación en proyectos sanitarios

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

MSD Animal Health celebra la II edición de MSD IHF Awards con el objetivo de identificar, reconocer y difundir proyectos sanitarios asistenciales innovadores que permitan que más pacientes puedan beneficiarse de estas iniciativas.

Los trabajos que se presenten pueden estar relacionados con las áreas de salud humana de anestesia, virología, inmunología, antiinfecciosas, oncología, vacunas, hipertensión pulmonar y diabetes, así como con las áreas de salud animal de animales de compañía, ganadería, seguridad alimentaria o fauna silvestre.

El plazo de admisión de solicitudes está abierto hasta el próximo 15 de septiembre de 2021. Para la valoración de candidaturas solo se tendrán en cuenta un número máximo de 50, siendo el criterio de aceptación el orden de presentación de las mismas.

La entrega de los ganadores se hará durante el próximo evento digital 'Health Innovation Forum 2021', un espacio que conectará del 25 al 31 de octubre a profesionales de la Salud Humana, Animal y Ambiental, y del que la compañía dará detalles más detalles a medida que se vaya acercando la fecha de inicio.

"En MSD trabajamos hoy, pensando en el mañana. Queremos personas sanas, animales sanos y un planeta sano. Hoy más que nunca, la salud demanda colaboración para lograr resultados óptimos y requiere un enfoque 'One Health'. Más allá de informar sobre one health nosotros hacemos one health", ha resaltado el responsable de comunicación de MSD Animal Health en España y Portugal, Alberto Fernández.