Microsoft lanza 'AI for Health' para acelerar la resolución de problemas en la salud gracias a Inteligencia Artificial

Microsoft pone en marcha el programa 'AI for Health' con el fin de ayudar investigadores, organizaciones y científicos a hacer frente a los "desafíos más complejos" en la salud por medio de la tecnología de Inteligencia Artificial, para lo que va a invertir unos 36 millones de euros (40 millones de dólares) durante cinco años.

Con este iniciativa, Microsoft pretende garantizar que las organizaciones tengan acceso a las últimas tecnologías, a los recursos y los expertos técnicos, para que puedan implementar la Inteligencia Artificial que acelere la investigación y la búsqueda de nuevas soluciones, además de mejorar el acceso al cuidado sanitario.

En este sentido,'AI for Health' se va a centrar en tres áreas clave: investigación y soluciones en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades; intercambio de conocimientos y de informaciones para asegurar la protección frente a las crisis sanitarias mundiales; y equidad en la salud, garantizando el acceso a la atención a las poblaciones desantendidas.

Desde Microsoft defienden que la aplicación de la Inteligencia Artificial es "más urgente" en la atención médica porque estos recursos suelen dotarse más a los profesionales del sector tecnológico, generando una desigualdad en estas herramientas en las organizaciones del sector de la salud y sin fines de lucro.

"La Inteligencia Artificial tiene el potencial de resolver algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como es mejorar la salud de las comunidades de todo el mundo", ha afirmado el presidente de Microsoft, Brad Smith, que considera además que este tipo de tecnología permitiría "acelerar la creación de nuevas soluciones".

LAS ORGANIZACIONES CON LAS QUE COLABORAN

Las primeras organizaciones que ya se han beneficiado de 'AI for Health' son: BRAC, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS), Novartis Foundation, PATH y Seattle Children's Research Institute.

"En Asia y África vemos un enorme potencial en el uso de la analítica de datos avanzada y de la IA para cerrar la brecha entre 'salud para algunos' y 'salud para todos'", ha señalado el director Ejecutivo de BRAC, Asif Saleh.

"Desbloquear y compartir datos es fundamental para descubrir nuevos tratamientos y para buscar cura al cáncer", ha añadido el director científico del Centro Integrado de Investigación de Ciencia de Datos Traslacionales Fred Hutch.

"Podemos impactar positivamente en la vida de las personas con la detección temprana de enfermedades de la vista, y es gracias a las tecnologías avanzadas por lo que puede lograrse", ha declarado por su parte el fundador y director médico de Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS), Sunil Gupta.

Desde la Fundación Novartis, la doctora Ann Aerts ha reconocido el uso de la Inteligencia artificial como "transformador" en su trabajo para eliminar la lepra de todo el mundo, sobre todo para "progresar y llegar a las personas necesitadas". Para PATH, el empleo de la IA podría ayudar a llegar a todas las comunidades, identificar las enfermedades que las afectan y mejorar la atención ofrecida, según ha afirmado el director de Datos Jeff Bernson.

El doctor Nino Ramírez, director del Centro de Investigación Integrativa del Cerebro del Instituto de Investigación Infantil de Seattle, también ha resaltado el papel de la IA a la hora de descubrir "respuestas importantes" a los trastornos respiratorios y las causas de la mortalidad infantil, como puede ser el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS).

'AI for Health' se suma a otros programas que forman parte de la iniciativa 'AI for Good' que Microsoft anunció en 2017 y por el que estableció un compromiso de inversión de unos 150 millones de euros (165 millones de dólares) destinados a investigadores, organizaciones sin ánimo de lucro y otros organismos de tecnologías avanzadas. Los otros programas son: AI for Accesibility, AI for Cultural Heritage, AI for Earth, AI for Humanitarian Action y AI for Health.