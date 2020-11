Merck y la UFV premian a dos investigadores españoles por sus trabajos sobre inmunología

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de ciencia y tecnología Merck y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han entregado los 'I Premios al Talento Novel Cátedra de Inmunología UFV-Merck', en los que se ha reconocido a los dos investigadores de España que "más han contribuido" al conocimiento en el ámbito de la Inmunología en 2018 y 2019. Además de suponer un reconocimiento público al trabajo realizado por el talento científico nacional, estos premios otorgan una ayuda de 3.000 euros a cada uno de los ganadores.

Tras evaluar los diferentes artículos presentados en función de diferentes criterios (calidad metodológica del estudio presentado, relevancia del conocimiento, originalidad aportada por el trabajo e impacto científico que supone), finalmente el jurado ha seleccionado como ganadores de las dos categorías de esta primera edición a Javier Ignacio Muñoz, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y ganador del premio a la Mejor Publicación en Inmunología Clínica; e Iñaki Etxeberría Uriz, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada de Pamplona (CIMA) y premiado como autor de la Mejor Publicación en Inmunología Básica.

"Recibir este reconocimiento es un motivo de gran alegría y orgullo, tanto por mi trabajo como por el de todo el grupo de la Red Española de Mastocitosis. No sólo tiene importancia a nivel curricular, sino que supone un escenario perfecto para dar visibilidad a la investigación y a las relaciones entre investigadores, universidad y la industria", ha explicado Muñoz, quien ha recibido el premio por su artículo 'Frequency and prognostic impact of KIT and other genetic variants in indolent systemic mastocytosis', publicado en la revista 'Blood'.

Por su parte, Etxeberría Uriz ha sido galardonado por el trabajo 'Intratumor Adoptive Transfer of IL-12 mRNA Transiently Engineered Antitumor CD8+ T Cells', publicado en la revista 'Cancer Cell'. "Este premio reconoce el trabajo de todo un equipo que durante más de cuatro años ha contribuido a desarrollar una nueva estrategia terapéutica basada en inmunoterapia del cáncer y representa un paso hacia el desarrollo clínico de una estrategia con potencial para mejorar la vida de los pacientes", ha asegurado.

Asimismo, la directora del departamento Médico de Merck, Isabel Sánchez Magro, ha agradecido a los ganadores de este año su aportación en el área de la Inmunología. "En Merck creemos que todos, como sociedad, tenemos una deuda con la comunidad científica y el talento nacional que trabaja cada día en los laboratorios para que avancemos como país. Estos premios nacieron con el objetivo de reconocer su esfuerzo y continuarán poniendo nombre y cara a estos grandes profesionales", ha anunciado.

Coincidiendo con la entrega de la primera edición de los galardones, Merck y la Universidad Francisco de Vitoria han anunciado la II convocatoria de 'Premios al Talento Novel Cátedra de Inmunología UFV-Merck', que reconocerán de nuevo a los investigadores menores de 35 años que desarrollen su actividad en centros de investigación españoles públicos o privados.

"El conocimiento de los mecanismos básicos del funcionamiento del sistema inmune y el desarrollo de nuevas estrategias de inmunomodulación son y serán la base de la Medicina del futuro. A través de esta convocatoria de Premios al Talento Novel, la cátedra de Inmunología UFV-Merck pretende impulsar y dar visibilidad a aquellos trabajos de excelencia científica que contribuyan de manera significativa a impulsar la Medicina de vanguardia en nuestro país", ha afirmado el codirector de la Cátedra de Inmunología UFV-Merck, profesor de Inmunoterapia e Ingeniería Celular de la Aarhus University de Dinamarca y jefe de la Unidad de Inmunoterapia del Cáncer del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Luis Álvarez-Vallina.