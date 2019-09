Médicos de AP piden eliminar el "obsoleto" visado a los ACODs

Publicado 18/09/2019 14:42:56 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha publicado un documento de posicionamiento sobre el uso de los anticoagulantes orales de acción directa (ACODs) en el que, entre otros aspectos, solicita la eliminación del "obsoleto" visado que tienen estos fármacos para que todos los pacientes que lo necesiten puedan recibirlos, como así lo recomiendan las guías de práctica clínica.

En España la prescripción de estos medicamentos está supeditada a la gestión de un visado de inspección, el cual recoge las condiciones clínicas incluidas en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la Agencia Española del Medicamento. No obstante, las comunidades autónomas, al tener transferidas las competencias de Sanidad, imponen "diversas medidas de restricción" en la prescripción de los ACODs, lo que hace que muchos pacientes no puedan recibirlos.

Aunque se han publicado diversos estudios clínicos y de práctica clínica en los que se ha demostrado la efectividad, eficacia y seguridad de los ACODs frente al tratamiento actual (el 'Sintrom') en pacientes con fibrilación auricular, todavía un tercio de los afectados y con indicación clara de anticoagulación no los está recibiendo. Además, tal y como ha denunciado el presidente de Semergen, José Luis Llisterri, en Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Canarias los médicos de familia no pueden iniciar el tratamiento.

"Actualmente no hay ninguna duda de que los ACODs son, ya no una alternativa, sino un mejor tratamiento que los antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular con indicación de anticoagulación. Recientes estudios demuestran que en aquellos lugares donde se prescriben más ACODs, la incidencia de ictus ha disminuido", ha dicho el cardiólogo del Hospital La Paz de Madrid, Carlos Escobar.

Al mismo tiempo, apostilla, a pesar de que estos tratamientos son más caros, se ha visto que a medio plazo, y valorando al paciente en su conjunto, son "más baratos" que los antagonistas de la vitamina K. "Todos los estudios han evidenciado que son más baratos y que disminuyen el riesgo de eventos como, por ejemplo, los ictus", ha añadido el doctor.

"SOLUCIONAN" LA VIDA DE LOS PACIENTES

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares (AMAC), Juan Manuel Ortiz, quien ha recordado que el 40 por ciento de los pacientes tratados con 'Sintrom' están "mal anticoagulados" y un "porcentaje muy alto" está en riesgo de padecer un ictus. "Los ACODs solucionan la vida de los pacientes en cuanto a confort, salud y seguridad se refiere. El único problema que hay es el económico", ha lamentado.

En este punto, el vicepresidente de Semergen, José Polo, ha recalcado que estos tratamientos tienen una cinética, un efecto anticoagulante predecible, además de una ventana terapéutica amplia, por lo que "no es necesario" monitorizar la actividad anticoagulante y se pueden prescribir a dosis fijas, de acuerdo a ciertas características clínicas.

Por todo ello, los expertos han insistido en la importancia de eliminar el visado porque, tal y como ha advertido Llisterri, "pone en tela de juicio" el conocimiento de los médicos. Y es que, mientras que la prescripción de estos tratamientos en España se sitúa en el 40 por ciento, en el resto de Europa es de casi el 68 por ciento.

"El visado nos está restringiendo y no nos deja seguir las guías de práctica clínica. Por ello, pedimos que se elimine y que nos dejen hacer lo que dicen los resultados de los estudios clínicos y las guías de práctica clínica", ha zanjado el doctor Escobar.