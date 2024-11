Medicines for Europe advierte sobre una posible escasez de medicamentos por la directiva europea de aguas residuales

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medicines for Europe, en representación de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en Europa, ha mostrado su rechazo a la directiva aprobada por el Consejo Europeo sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD, por sus siglas en inglés), ya que considera que, si se implementa tal como está redactado el texto actual, "el impacto económico directo de esta directiva pondrá en grave riesgo el suministro de medicamentos esenciales y críticos en Europa debido a que su viabilidad económica no está garantizada".

Así, Medicines for Europe asegura que la directiva "obligará únicamente a la industria farmacéutica y cosmética a financiar la actualización de cientos de plantas de tratamiento de aguas residuales en toda Europa, así como sus costes de operación".

En este sentido, la industria farmacéutica ha explicado que los medicamentos genéricos "son la columna vertebral de los sistemas sanitarios europeos". "Representan 7 de cada 10 medicamentos dispensados y 9 de cada 10 medicamentos esenciales, mientras que solo representan el 19 por ciento del valor del mercado", añade.

Además, señala que los fármacos genéricos son particularmente vulnerables al impacto de la UWWTD, debido a sus altos volúmenes y precios estrictamente limitados. Para Medicines for Europe, la nueva directiva, que implica una Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), aprobada por el Consejo es una amenaza para la viabilidad de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en Europa.

"Los medicamentos genéricos esenciales y críticos de uso diario solo cuestan unos pocos céntimos de euro al día, no pueden asumir este impuesto al agua. La aprobación de la UWWTD afectará a los medicamentos que tantas personas necesitan: medicamentos para enfermedades cardiovasculares, medicamentos oncológicos, incluidas quimioterapias, medicamentos para la diabetes y muchos otros. Medicines for Europe evaluará todas las opciones disponibles para corregir el rumbo establecido por esta directiva y proteger a los pacientes europeos de la enorme ola de escasez que se avecina", ha manifestado el director general de Medicines for Europe, Adrian van den Hoven.

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), miembro de Medicines for Europe y representante del sector en España, ha comunicado que apoya este posicionamiento. El secretario general de AESEG, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, advierte sobre el riesgo de "discontinuidad en ciertos medicamentos esenciales" si no se ajustan las condiciones y criterios económicos de esta medida en España.

Rodríguez de la Cuerda destaca que la industria de medicamentos genéricos se caracteriza por su bajo margen de rentabilidad y precios regulados, de modo que, ante un nuevo incremento de costes, se enfrenta a una situación muy complicada. "Nos enfrentamos a costes de fabricación crecientes", comenta al tiempo que recuerda que, en los últimos años, la industria ha tenido que financiar el sistema de serialización, el aumento de costes laborales y de materias primas, nuevos procesos para evitar nitrosaminas y la sustitución del dióxido de titanio. Todo esto, subraya, con precios que no han crecido en proporción a los costes debido a su carácter regulado.