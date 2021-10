Un medicamento contra la osteoporosis podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación presentada en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) apunta que el fármaco contra la osteoporosis alendronato podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Desde hace décadas se sabe que los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de fracturas, lo que sugiere una relación entre la regulación del azúcar en sangre y la calidad de los huesos. Más recientemente, estudios en animales han sugerido que la modificación de las células óseas por los fármacos para la osteoporosis afecta a la regulación de la glucosa.

"Por ello, especulamos que el tratamiento de la osteoporosis podría influir en el riesgo de diabetes de tipo 2", explica la principal responsable de esta investigación, la doctora Rikke Viggers, del Hospital Universitario de Aalborg (Dinamarca).

Para saber más, Viggers y sus colegas compararon las tasas de diabetes entre las personas a las que se les había recetado el alendronato para la osteoporosis y las que no habían recibido el tratamiento. El alendronato y otros bifosfonatos, tratamiento de primera línea para la osteoporosis, ayudan a fortalecer los huesos y a reducir el riesgo de fractura.

Se utilizaron registros hospitalarios para identificar a todos los individuos con diabetes tipo 2 en Dinamarca entre 2008 y 2018. Cada paciente con diabetes fue emparejado por edad y sexo con tres personas sanas de la población. Los registros de prescripción se utilizaron para determinar si a los participantes se les había prescrito alguna vez alendronato. Los 163.588 pacientes con diabetes tipo 2 y los 490.764 participantes sin diabetes tenían una edad media de 67 años y el 55% eran hombres.

El análisis reveló que los que habían tomado alendronato tenían un 34 por ciento menos de probabilidades de haber sido diagnosticados de diabetes de tipo 2 que los que nunca habían tomado el fármaco. En el análisis se incluyeron factores como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, los ingresos y el estado civil.

Tomar alendronato durante al menos ocho años podría reducir potencialmente el riesgo a más de la mitad (53%) en comparación con quienes nunca habían usado alendronato. Otros análisis sugirieron un efecto dependiente de la dosis, es decir, que cuanto más tiempo tomaba una persona el fármaco, menores eran sus probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Los autores del estudio afirman que no está claro cómo el alendronato reduce el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Una teoría es que el fármaco reduce la inflamación de bajo grado y el estrés oxidativo, dos procesos que se consideran fundamentales para el desarrollo de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, en la que las células del organismo no responden adecuadamente a la insulina y no pueden captar fácilmente la glucosa de la sangre, es una característica clave de la diabetes de tipo 2.

No se sabe si otros medicamentos para la osteoporosis tienen el mismo efecto. "La diabetes de tipo 2 es una enfermedad grave que dura toda la vida y que puede provocar otros problemas de salud serios, como derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, ceguera y amputación de extremidades, y cualquier cosa que la prevenga, o incluso la retrase, reducirá también el riesgo de una persona de padecer todas estas otras enfermedades. Nuestra investigación sugiere que el alendronato, un medicamento barato ampliamente utilizado para tratar la osteoporosis, también puede proteger contra la diabetes de tipo 2", concluye Viggers.