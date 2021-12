'Más grande que yo', la campaña para cambiar la percepción social de la obesidad

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) lanzan en España el movimiento de sensibilización 'Más grande que yo', con el objetivo de cambiar el relato y la percepción social sobre la obesidad, concienciando sobre la importancia de acudir a un especialista.

A menudo, las personas con obesidad son juzgadas por vivir con este trastorno metabólico en el que, más allá de los hábitos higiénico-dietéticos, la predisposición genética juega un papel fundamental. Por ello, esta campaña, iniciada en Estados Unidos, busca derribar las barreras sociales, desmentir las percepciones erróneas y eliminar los estigmas que rodean al sobrepeso y a la obesidad.

En este sentido, redefinir ambos conceptos para que se perciban como verdaderos problemas de salud y no como problemas estéticos es también uno de sus objetivos clave. Además, en la campaña se insiste en que no existen métodos ni recomendaciones generales, pues es el profesional médico quien debe realizar el diagnóstico. Este, con la ayuda de la persona, decidirá las mejores pautas para salir del sobrepeso o la obesidad y alcanzar un peso saludable.

Tal y como explican desde ambas entidades, a veces, la obesidad es un problema "más grande que la persona que la sufre" y no es tan visible como parece. Por ello, cambiando la percepción sobre la enfermedad se puede mejorar su manejo y contribuir a que las personas afectadas sientan que pueden encontrar una solución.

La web que enmarca el proyecto, 'www.masgrandeque.es', recopila información útil y práctica para afrontar la enfermedad. Tal y como ha señalado Francisco Poyato, Obesity Medical Manager de Novo Nordisk, la obesidad es un problema de salud pública que va más allá de comer bien y hacer ejercicio. Se trata de una enfermedad multifactorial asociada a más de 200 problemas de salud, entre los que se encuentran la diabetes tipo 2 o el cáncer.

"Si consegimos cambiar la percepción y hacemos llegar que es un problema de salud, los pacientes de obesidad se sentirán más cómodos pidiendo ayuda a profesionales. Debe ser el médico el que haga una revisión correcta y, junto con el paciente, prescribir unas pautas adecuadas", ha defendido Poyato.

"La alimentación saludable y el ejercicio son una parte importante del tratamiento de la obesidad, pero hay que valorar otros muchos aspectos, incluida la genética, para establecer una estrategia terapéutica individualizada", destaca la doctora Susana Monereo, especialista en Endocrinología y Nutrición y secretaria de la SEEDO. De hecho, entre el 80 y el 95 por ciento de las personas que solo hacen dieta para bajar de peso termina recuperando el peso inicial.

"Por eso, desde SEEDO hemos puesto en nuestra web un localizador de especialistas con el objetivo de ayudar a la gente que vive con obesidad a encontrar un experto cerca de su hogar", destaca Monero, que recuerda que, en la actualidad, alrededor del 22 por ciento de la población española (una de cada cinco personas) tiene obesidad; y el 31,6 por ciento presenta sobrepeso. Por ello, defiende que la prevalencia de estas patologías en la sociedad ya permite hablar de "pandemia".

Se trata de cifras que se han multiplicado por dos en las últimas décadas. En 2020, más de 620 millones de personas adultas tenían sobrepeso. Se calcula que, en 2030, pueden llegar a ser 1.000 millones. Sin embargo, aunque la obesidad es una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud, solo el 36 por ciento de los afectados tiene un diagnóstico médico.

EMBAJADORA DEL MOVIMIENTO

Para cambiar el relato sobre la obesidad, el movimiento 'Más Grande Que Yo' cuenta con la diseñadora Vicky Martín Berrocal como embajadora. En la presentacioón de la campaña, ha asegurado que ella misma tenía un problema con el peso del que no era consciente. "Yo misma tenía un problema de peso y no lo sabía, es un tema tabú: ya es hora de empezar a hablar de ello desde la empatía y el respeto", ha afirmado.

Así, la diseñadora ha reconocido que el sobrepeso la hacía fatigarse mucho. "Me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal. Está claro que tener unos kilos de más no es saludable y te puede llevar a sufrir otras enfermedades", confiesa.

"No se trata de tener el cuerpo perfecto, sino de encontrar el peso ideal siguiendo unos criterios médicos que te garanticen una buena salud y mejoren tu calidad de vida", afirma. "A lo largo de mi vida he seguido muchos regímenes, pero siempre volvía a recuperar el peso perdido. Entonces decidí ponerme en manos de profesionales médicos que me han ayudado a bajar de talla de forma saludable, priorizando la salud por delante de la estética", apunta.