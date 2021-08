L'oréal España es galardonada en los premios 'RosPA' por garantizar la salud y seguridad durante la pandemia

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Oréal España ha sido reconocida entre más de 2.000 empresas como uno de los líderes mundiales en prácticas de salud y seguridad por la británica 'Royal Society for the Prevention of Accidents' (RosPA), que ha subrayado que "L'Oréal España ha destacado por su duro trabajo para garantizar que el personal llegue a casa con sus familias sanos y salvos al final de cada jornada laboral".

Los premios RoSPA reciben participaciones de organizaciones de todo el mundo, la mayor parte de ellas dedicadas al sector industrial. "Gracias a la implicación y compromiso con la seguridad y salud de nuestros empleados, junto con el trabajo paciente y a largo plazo de nuestro equipo, estamos muy orgullosos de haber conseguido esta distinción", apunta el director del departamento de Environment, Health and Safety (EHS) de L'Oréal España, Félix López de la Fuente.

En esta primera candidatura presentada por la empresa se han recopilado más de 100 dosieres con evidencias del trabajo realizado para garantizar la seguridad y cuidar la salud de todos los empleados. Entre ellas, destacan las medidas tomadas frente a la Covid-19 y el compromiso por parte del departamento de EHS para hacer llegar a sus equipos las normas de prevención y seguridad. Además, algunas acciones decisivas para la obtención de este premio han sido las evaluaciones de la seguridad de los eventos, las visitas a las tiendas, así como la asistencia a diversos ciclos comerciales y convenciones.

Asimismo, por parte del comité evaluador de los premios, los examinadores han apuntado que la candidatura "demuestra el compromiso de los directivos para mantener unos niveles elevados de salud, seguridad y bienestar en su plantilla, y destaca la buena comunicación de información sobre salud y seguridad dentro y fuera del lugar de trabajo".