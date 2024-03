Logran resultados espectaculares en pacientes con glioblastoma con terapia celular

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto colaborativo para llevar la promesa de la terapia celular a pacientes con una forma mortal de cáncer cerebral ha mostrado resultados espectaculares entre los primeros pacientes que recibieron el nuevo tratamiento.

En un artículo publicado en 'The New England Journal of Medicine', investigadores del Mass General Cancer Center (Boston), miembro del sistema de salud Mass General Brigham, compartieron los resultados de los primeros tres casos de pacientes de un ensayo clínico de fase 1 que evalúa un nuevo enfoque de la terapia CAR-T para el glioblastoma (GBM).

El ensayo, conocido como INCIPIENT, está diseñado para evaluar la seguridad de las células T CARv3-TEAM-E en pacientes con GBM recurrente. Apenas unos días después de un único tratamiento, los pacientes experimentaron reducciones dramáticas en sus tumores, y un paciente logró una regresión tumoral casi completa. Con el tiempo, los investigadores observaron la progresión del tumor en estos pacientes, pero dados los prometedores resultados preliminares de la estrategia, el equipo buscará estrategias para extender la durabilidad de la respuesta.

Bryan Choi, neurocirujano y director asociado del Centro de Inmunología e Inmunoterapia de Tumores Cerebrales del Mass General Cancer Center y Departamento de Neurocirugía, apunta: "La plataforma CAR-T ha revolucionado la forma en que pensamos sobre el tratamiento de los pacientes con cáncer, pero los tumores sólidos como el glioblastoma siguen siendo difíciles de tratar, porque no todas las células cancerosas son exactamente iguales y las células dentro del tumor varían.

Nuestro enfoque combina dos formas de terapia, lo que nos permite tratar el glioblastoma de una manera más amplia y potencialmente más efectiva. Estos resultados son emocionantes, pero también son solo el comienzo: nos dicen que estamos en el camino correcto en la búsqueda de una terapia que tiene el potencial de cambiar las perspectivas de esta enfermedad intratable. Aún no hemos curado a los pacientes, pero ese es nuestro objetivo".

Las terapias CAR-T han sido aprobadas para el tratamiento de cánceres de la sangre, pero su uso para tumores sólidos es limitado. Los tumores sólidos contienen poblaciones mixtas de células, lo que permite que algunas células cancerosas sigan evadiendo la detección del sistema inmunológico, incluso después del tratamiento con CAR-T. El equipo de Maus está trabajando para superar este desafío de la heterogeneidad tumoral con una estrategia innovadora que combina dos estrategias previamente separadas: CAR-T y anticuerpos biespecíficos, conocidos como moléculas de anticuerpos que atacan a las células T (TEAM). La versión de CAR-TEAM para glioblastoma está diseñada para inyectarse directamente en el cerebro del paciente.

Maus y sus colegas desarrollaron previamente células CAR-T para atacar una mutación cancerosa común conocida como EGFRvIII, pero cuando eso por sí solo tuvo efectos limitados, su equipo diseñó estas células CAR-T para administrar TEAM contra EGFR de tipo salvaje, que no se detecta en condiciones normales en el tejido cerebral, pero se expresa en más del 80 por ciento de los casos de GBM.

El enfoque combinado resultó prometedor en modelos preclínicos de glioblastoma, lo que animó al equipo de investigación a buscar una traducción clínica. Se inscribieron tres pacientes en el estudio entre marzo de 2023 y julio de 2023. Las células T de los pacientes se recolectaron y transformaron en la nueva versión de células CAR-TEAM, que luego se volvieron a infundir en cada paciente. Los pacientes fueron monitoreados para detectar toxicidad durante todo el estudio. Todos los pacientes habían sido tratados con radiación de atención estándar y quimioterapia con temozolomida y fueron inscritos en el ensayo después de la recurrencia de la enfermedad.

Los pacientes toleraron bien las infusiones, aunque casi todos tuvieron fiebre y un estado mental alterado poco después de la infusión, como se esperaba de una terapia CAR-T activa administrada en el líquido que rodea el cerebro. Todos los pacientes fueron observados en el hospital antes del alta.

Los autores señalan que a pesar de las notables respuestas entre los primeros tres pacientes, observaron una eventual progresión del tumor en todos los casos, aunque en un caso no hubo progresión durante más de seis meses. La progresión se correspondió en parte con la persistencia limitada de las células CAR-TEAM durante las semanas posteriores a la infusión. Como siguiente paso, el equipo está considerando infusiones en serie o preacondicionamiento con quimioterapia para prolongar la respuesta.