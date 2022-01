'Latuda' (Angelini Pharma) obtiene nueva indicación para esquizofrenia en adolescentes a partir de 13 años

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Angelini Pharma ha presentado la nueva indicación de 'Latuda' (hidrocloruro de lurasidona) para el tratamiento de la esquizofrenia en adolescentes a partir de 13 años.

Se trata del primer antipsicótico de segunda generación que ha demostrado eficacia a partir de esta edad con un perfil de tolerabilidad favorable. 'Latuda', que está disponible en tres presentaciones (18,5mg, 37mg y 74mg), es un antipsicótico atípico que mejora el estado clínico del paciente con esquizofrenia.

"Desde Angelini Pharma creemos que abordar la esquizofrenia desde la edad adolescente es clave para mejorar el control de la enfermedad. Nos sentimos muy orgullosos de que esta nueva indicación para jóvenes a partir de 13 años pueda contribuir a avanzar en nuestra labor de acompañamiento en este sentido", ha comentado la directora general de Angelini Pharma España, Olga Insua.

Por su parte, el doctor Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y jefe de Servicio de Psiquiatría del niño y del adolescente, ha recalcado que durante décadas "muchos trastornos mentales no contaban con fármacos con indicación específica para el segmento infanto-juvenil: un gran obstáculo teniendo en cuenta que muchos de estos trastornos, entre ellos la esquizofrenia, pueden comenzar a manifestarse en estas edades".

"Esta nueva indicación evidencia que se ha superado un filtro muy importante en lo que respecta a la seguridad y tolerabilidad del fármaco porque, si bien la eficacia entre población infanto-juvenil y adulta no es muy distinta para los antipsicóticos, no sucede de igual manera con los efectos secundarios, que suelen ser mucho más significativos entre la población más vulnerable", ha resaltado.

La doctora Gisela Sugranyes, especialista senior en Psiquiatría en el Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Instituto de Neurociencias en el Hospital Clínic de Barcelona, ha señalado que el impacto de los antipsicóticos en los adolescentes "es muy importante porque involucra factores emocionales y puede afectar al funcionamiento del paciente".

"Sin embargo, no debemos perder de vista que el tratamiento de primera línea son los antipsicóticos y que su impacto no suele ser tan grande como el de la enfermedad por sí misma. La decisión de prescribir un tratamiento siempre debe tener en cuenta el balance entre tolerabilidad y eficacia. Por tanto, no debemos perder de vista la tolerabilidad del tratamiento, pero, sobre todo, debemos monitorizar y hacer un seguimiento activo de los pacientes para demostrarles que los problemas tienen soluciones", ha apuntado.

Por último, la doctora Blanca Reneses, jefa de Servicio de Psiquiatría y directora del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha insistido en la importancia del manejo de la transición de los pacientes desde adolescentes a adultos.

En esta línea, ha declarado que el acompañamiento del paciente en la transición a la vida adulta "es fundamental y hay que contemplarlo como un momento clave que requiere una atención médica y humana especial, que debe sostenerse sobre la base de una alianza terapéutica coordinada y duradera en el tiempo, con mucha información de base, para proteger la atención y confianza que han depositado en los profesionales".

Además, la experta ha manifestado que 'Latuda' "es un fármaco que va a ampliar el escaso arsenal terapéutico que había en el terreno de los fármacos antipsicóticos en la adolescencia y, sin duda, se trata de una gran noticia con un aporte muy enriquecedor para el paciente con esquizofrenia".