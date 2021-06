Investigadores describen una molécula que determina la respuesta al sorafenib en pacientes con carcinoma hepatocelular

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas en CIC bioGUNE, en colaboración con el CIBER DE Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), han descrito un nuevo microRNA, molécula reguladora de la expresión génica, que determina la respuesta de los pacientes con carcinoma hepatocelular al sorafenib, un medicamento para el tratamiento del cáncer hepático.

El estudio colaborativo, publicado en la revista 'Cell Death and Disease', ha estado liderado por Malu Martínez Chantar (CIC bioGUNE y CIBEREHD) en el que participan los grupos del CIBER; Hepatología Experimental y Dianas Farmacológicas (HEVEPHARM) de la Universidad de Salamanca liderado por Jose Juan Garcia Marin, el BCLC del Hospital Clínico de Barcelona, liderado por Maria Reig y Jordi Bruix, IIS Biodonostia, Hospital Donostia liderado por Matxus Perrugorriay Jesus Bañales, y finalmente el Grupo de TGF-B y Cáncer, Programa Oncobell, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y Universidad de Barcelona Isabel Fabregat.

En el marco de este estudio colaborativo, a escala internacional, se ha identificado que los niveles del miR-518d-5p (molécula reguladora de la expresión génica) en suero están aumentados en pacientes con cáncer hepático.

La identificación de esta molécula en sangre se asocia a una mayor resistencia al tratamiento con el medicamento sorafenib y a una menor supervivencia global de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Asimismo, la inhibición, por aproximaciones genómicas, de este miR-518d-5p puede relacionarse con un aumento de la sensibilidad de las células de hepatoma humano al sorafenib, así como en modelos experimentales preclínicos de cáncer hepático.

"Los micro-RNAs (miRNAs) son moléculas reguladoras de la expresión génica. Un solo miRNA es capaz de modular la expresión de múltiples genes que están implicados en procesos asociados al desarrollo de una patología multifactorial. Gracias a su amplio espectro de acción, estas moléculas podrían usarse como nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades complejas", explica la doctora Martínez Chantar.

SEXTO CÁNCER MÁS FRECUENTE A NIVEL MUNDIAL

El carcinoma hepatocelular es el sexto cáncer más frecuente en todo el mundo y la tercera causa de muerte relacionada con el cáncer. A pesar de los avances recientes en su tratamiento, la supervivencia a largo plazo y el bienestar de los pacientes siguen siendo retos médicos y científicos.

El sorafenib es uno de los fármacos sistémicos en primera línea que está indicado para el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Sin embargo, la relación directa entre su uso y la supervivencia de los pacientes que lo toman depende de las características de los enfermos. Por lo tanto, es esencial estudiar los mecanismos específicos de señalización de los tumores con el fin de mejorar y predecir, en este caso, la actividad antioncogénica del sorafenib.

La identificación de las causas principales de la resistencia al fármaco de algunos pacientes permitirá abordar la realización de tratamientos personalizados, habilitando la estratificación precisa de los pacientes inscritos en los ensayos clínicos asociados.

En el trabajo de investigación también han participado el Laboratorio de Medicina de Precisión y el Laboratorio de Inflamación y Plasticidad de Macrófagos (CIC bioGUNE); Hepatología Experimental y Dianas Farmacológicas (HEVEPHARM) de la Universidad de Salamanca; Grupo de Cáncer de Hígado Barcelona-Clínic; Unidad de Hígado del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer; Hospital Clínic; Universitat de Barcelona; Northern Institute for Cancer Research, The Medical School y Newcastle University (Newcastle upon Tyne); Department of Gastroenterology, Azienda Ospedaliero-Universitaria & University of Modena and Reggio Emilia (Modena); Departamento de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales del Instituto de Investigación Biodonostia; Hospital Universitario Donostia, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (Donostia-San Sebastián); Karsh Division of Gastroenterology and Hepatology, Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles); Grupo de TGF-* y Cáncer, Programa Oncobell, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y Universidad de Barcelona; Instituto de Salud Carlos III; Research Institute for Medicines (iMed.ULisboa), Faculty of Pharmacy, Universidade de Lisboa; IK4-Tekniker; e Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia.