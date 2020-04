Investigadores analizan la eficacia de un fármaco antiinflamatorio contra el Covid-19

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación del Montreal Heart Institute ha lanzado un estudio clínico en Canadá para determinar si un tratamiento a corto plazo contra el coronavirus reduciría el riesgo de complicaciones pulmonares y muertes relacionadas.

En concreto, se evaluará la eficacia de la colchicina, un antiinflamatorio que se dirige al sistema inmunitario y ya está en el mercado para algunas enfermedades, incluida la gota, esta forma de artritis inflamatoria que ataca el dedo gordo del pie.

El estudio clínico, denominado 'COLCORONA', coordinado por el Centro de Coordinación de Innovaciones de Salud de Montreal (MHICC), está financiado por el Gobierno de Quebec y respaldado por Pharmascience y CGI.

'COLCORONA' evaluará el fenómeno de la tormenta inflamatoria mayor presente en adultos que sufren complicaciones graves relacionadas con Covid-19. Los investigadores plantean la hipótesis de que el tratamiento podría reducir las complicaciones asociadas. El estudio clínico está implicando el reclutamiento de aproximadamente 6.000 participantes seguidos durante 30 días. Los resultados iniciales estarán disponibles unos días después de la finalización del estudio.

Los criterios para entrar en el ensayo son haber dado positivo, tener 40 años o más, no estar hospitalizado, estar dispuesto a tomar el medicamento o placebo diariamente durante treinta días, y hacer dos seguimientos por teléfono o videoconferencia. Además, las mujeres que no toman anticonceptivos, las que están embarazadas y las que están amamantando no son elegibles para el estudio clínico.