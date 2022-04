Investigador del IDIVAL contribuye al desarrollo de una herramienta de cribado de fármacos contra la metástasis cerebral

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Cantabria (UC) e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL), Miguel Lafarga, ha participado en una investigación internacional que ha permitido el desarrollo de una plataforma de cribado de fármacos orientada a testar y evaluar su potencial uso en metástasis cerebrales.

El resultado ha sido publicado en la revista científica de alto impacto EMBO Molecular Medicine,bajo el título 'A clinically compatible drug-screening platform based on organotypic cultures identifies vulnerabilities to prevent and treat brain metastasis'.

Según ha informado la UC en un comunicado, se trata de un proyecto liderado por el doctor Manuel Valiente, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que ha implicado a científicos de España, Italia, Suiza, Irlanda, Canadá y Estados Unidos, incluidos especialistas clínicos de los hospitales 12 de Octubre y La Princesa de Madrid.

Lafarga ha explicado que las metástasis cerebrales afectan hasta al 25% de los pacientes con cáncer, especialmente en los tumores de pulmón y mama, y los tratamientos actuales frente a ellas tienen una eficacia muy limitada, sin conseguir mejorar la tasa de supervivencia de los pacientes.

En este contexto, la denominada METPlatform permite evaluar el impacto de diferentes agentes terapéuticos y estudiar las vulnerabilidades de las metástasis durante su crecimiento en el órgano afectado -en este caso el cerebro-, con el fin de optimizar el uso de fármacos biológicamente relevantes en términos de eficacia terapéutica.

El estudio se ha realizado "in vivo" con un modelo experimental en ratones y en cultivos organotípicos de metástasis cerebrales tanto de ratón como de muestras humanas obtenidas en tratamientos neuroquirúrgicos de pacientes en estadios clínicamente relevantes de la enfermedad.

Los cultivos reproducen parcialmente la arquitectura de los tejidos metastásicos y permiten evaluar tanto el crecimiento de las células tumorales como la neurotoxicidad (afección al tejido nervioso donde colonizan).

En la plataforma se han testado un total de 114 compuestos antitumorales e identificado un grupo de fármacos que inhiben el crecimiento de las metástasis y cuya eficacia ha sido validada "in vivo" en el modelo animal, siendo potencialmente compatibles con una aplicación futura en ensayos clínicos. Entre ellos destaca un inhibidor de la proteína HSP90, que es permeable a la barrera hematoencefálica, es decir, penetra en el cerebro.

El análisis proteómico "in situ" aplicado a las metástasis tratadas con el inhibidor de la HSP90 ha permitido descubrir un nuevo programa molecular que incluye biomarcadores de mal pronóstico -se han identificado cuatro genes relacionados con la HSP90- y mecanismos de resistencia terapéutica.

"El objetivo futuro es incorporar esta plataforma en los ensayos clínicos, de modo que podamos seleccionar, sobre las propias biopsias de los pacientes, el fármaco que se les va a administrar y prepararnos mejor frente a una posible resistencia, con una batería de fármacos alternativos", ha señalado Lafarga.

Además de constituir un potente recurso para la investigación de la metástasis cerebral, METPlatform es un nuevo desarrollo tecnológico que abre nuevas vías de estudio para la prevención y tratamiento de otros tipos de cáncer a través de un enfoque personalizado.

El doctor Lafarga es profesor emérito 'ad honorem' del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la UC y desarrolla su labor investigadora adscrito además al IDIVAL y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED).