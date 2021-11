La industria farmacéutica tiene en desarrollo más de medio millar de potenciales nuevos tratamientos para las diabetes

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La industria farmacéutica tiene en desarrollo más de medio millar de potenciales nuevos tratamientos para una de las patologías más prevalentes del mundo, señalan desde Farmaindustría con motivo del Día Mundial contra la Diabetes que se celebra este domingo, 14 de noviembre.

La diabetes es una de las cuatro enfermedades no transmisibles -junto a las patologías cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas- declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioritarias por la carga sanitaria, económica y social que suponen para quienes la padecen y para los Estados.

Como explica Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), "hay que poner en valor la inversión en investigación y ciencia, pues gracias a los avances que se hacen en estos campos las personas con diabetes ven mejorada su calidad de vida día tras día".

De hecho, continúa, "cada nueva investigación trae consigo nuevos tratamientos y nuevas tecnologías que facilitan la gestión de la patología. Y, aunque uno de los principales objetivos sea conseguir una cura para la diabetes, hasta que eso llegue, la ciencia contribuye a la calidad de vida de los pacientes y desde nuestra Federación trabajamos para que el colectivo pueda tener acceso real a todo aquel avance que haya demostrado la mejora en su día a día".

Esta reclamación, no sólo tiene que ver con las mejoras en salud que supone garantizar el acceso de los pacientes diabéticos a los últimos avances terapéuticos, sino que también las nuevas tecnologías y la adherencia tienen un importante impacto en materia de ahorro para los sistemas sanitarios. "El gasto en fármacos debe considerarse una inversión para reducir lo que realmente gasta en diabetes, que son las complicaciones, la hospitalización y la mayor mortalidad, y los nuevos fármacos reducen todo esto y no se pueden poner a muchos pacientes por el visado", opinan desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Antonio Pérez Pérez.

Como apunta el Plan de Adherencia al Tratamiento, de EY y Farmaindustria, aumentar solamente en un punto el nivel de cumplimiento medio de los diabéticos tipo 2 no adherentes a su tratamiento supondría evitar más de 5.400 eventos (cardiovasculares, renales, ceguera, amputaciones..., con el correspondiente gasto sanitario directo evitado, mientras que hacerlo en diez puntos lograría reducir el número de complicaciones sanitarias hasta en 52.000.