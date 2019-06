La industria farmacéutica critica que las medidas de AIReF "supondrían un grave daño" para su sector

Publicado 06/06/2019 17:09:36 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, ha criticado que las medidas de ahorro en el gasto farmacéutico propuestas este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) "supondrían un grave daño" para su sector y un "claro perjuicio" para las inversiones en I+D biomédica.

"A la larga, acabarían generando un grave daño en un ámbito clave para el futuro de cualquier país como es la investigación biomédica. Los autores del informe no han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país", lamenta la patronal a través de un comunicado tras la publicación de los resultados del estudio de 'Spending Review' de la AIReF sobre medicamentos dispensados a través de receta médica.

Por otra parte, aseguran que su análisis "deja de lado" los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes para "centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad".

"Además, ignora la complejidad del proceso de innovación, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y obviando otros condicionantes críticos de una actividad administrativa tan importante como es la regulación económica del medicamento. En suma, propone un enfoque exclusivo sobre el coste, sin considerar la cualidad de inversión que tiene el gasto en medicamentos", resumen.

Inciden igualmente en que las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el organismo en su documento "no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13 por ciento del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87 por ciento del PIB y 228 euros per cápita en 2018".

También lamentan que "ignora" un "indicador clave" para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente. "No se menciona que, una vez que expira la patente, en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente, con lo que el indicador relevante en términos de eficiencia no es tanto el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos cuanto el porcentaje de mercado de los medicamentos a precio de genérico, que en la actualidad alcanza el 82 por ciento de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia (datos de 2018)", defienden.

Farmaindustria apunta que el estudio, por otro lado, recoge un cúmulo de medidas que "pretenden afrontar un mismo problema y se acaban solapando e incurriendo en incompatibilidades entre ellas, sin hacer una evaluación comparativa de las mismas y sin respetar el principio de proporcionalidad que debe presidir toda regulación". Así, zanjan que "comparten" la mejora de la eficiencia pero que debe hacerse "desde una perspectiva abierta, realista y a largo plazo".

Por último, la patronal reafirma su "corresponsabilidad" con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público, y se muestra "siempre abierto al diálogo" con las distintas administraciones para encontrar soluciones a los retos que plantea el futuro del Sistema Nacional de Salud.