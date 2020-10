La industria farmacéutica cree que España "puede convertirse en un 'hub' de inversiones en el sector"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la patronal de la industria farmacéutica innovadora en España (Farmaindustria), Humberto Arnés, ha resaltado que España "puede convertirse en un 'hub' de inversiones en el sector farmacéutico".

En la jornada 'La sanidad que viene: Retos y Tendencias en la era del COVID-19', organizada por la Fundación IDIS, con el apoyo de Farmaindustria y Fenin, Arnés ha resaltado que resaltó España está en una posición de privilegio en el terreno de la investigación biomédica. "Nuestro país puede convertirse, como ha señalado un informe del Real Instituto Elcano, en un 'hub' de inversiones en el sector salud y en el sector farmacéutico, con una estrategia que permita aprovechar los fondos europeos que estarán disponibles para la recuperación económica", ha agregado.

Asimismo, el representante de la industria farmacéutica ha apuntado la necesidad de reforzar el sistema investigador: "No habrá un sistema sanitario de calidad sin actividad investigadora. Debemos reforzar la colaboración entre industria farmacéutica y sistema sanitario en investigación, que ha hecho de España una referencia en ensayos clínicos de medicamentos".

Arnés, ha destacado que la pandemia de coronavirus ha dejado lecciones de las que sacar conclusiones. La primera es la de disponer de un tejido investigador biomédico público y privado que trabaje de forma colaborativa y sea capaz de encontrar soluciones ante retos sanitarios. "Hemos tomado conciencia de lo mucho que dependemos de la ciencia y de la investigación en medicamentos y vacunas. Ahora sabemos con mucha más certeza que no hay economía sin salud, no hay salud sin fármacos y no hay fármacos sin investigación", ha comentado.

La segunda es la necesidad de contar con una industria farmacéutica sólida que garantice el suministro de medicamentos en momentos de emergencia internacional. "La industria en España ha mostrado su capacidad de respuesta y su compromiso. Y ha sido clave la colaboración con la Administración y con el resto de agentes: distribución y farmacias", ha argumentado.

La tercera, "y probablemente la más importante", ha indicado Arnés, es que el sistema sanitario público necesita ser reforzado: "Necesitamos dotarlo de mayor financiación. El objetivo sería invertir, al menos, un 7 por ciento del PIB, revisar su modelo de gobernanza, mejorar la eficiencia incorporando las nuevas tecnologías digitales y, en definitiva, adaptarlo a las nuevas necesidades que generan, por ejemplo, desafíos como la pandemia".