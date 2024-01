El INCLIVA evalúa el impacto de los parámetros del metabolismo del hierro en pacientes tratados con dapagliflozina

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, ha desarrollado un estudio para evaluar el impacto que tienen los parámetros del metabolismo del hierro sobre la mejoría en la capacidad funcional mostrada por dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección (capacidad del corazón de bombear sangre) reducida, según ha informado el centro.

Los resultados de este estudio, dirigido por el doctor Julio Núñez, coordinador del Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca de INCLIVA, jefe clínico del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico, integrante del CIBERCV (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovaculares), del Instituto de Salud Carlos III, y profesor titular del Departamento de Medicina de la Universitat de València- se reflejan en el artículo 'Short-term changes in peak VO2 after initiation of dapagliflozin in heart failure across iron status', publicado recientemente en JACC Heart Failure. Participa también, como primer autor del artículo, Miguel Lorenzo, investigador predoctoral del citado grupo de INCLIVA y adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico.

El estudio es un subanálisis del ensayo clínico randomizado DAPA-VO2, también impulsado por el Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca de INCLIVA, que ya permitió evidenciar, por primera vez y en un escenario controlado, la mejora de la capacidad funcional a corto plazo de dapagliflozina 10mg/dia versus placebo en pacientes estables con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección (capacidad del corazón de bombear sangre) reducida (<40%).

El nuevo estudio partía del conocimiento, además, de que los fármacos inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como la dapagliflozina, tienen un efecto sobre el metabolismo de la hemoglobina, aumentando estas cifras tras el inicio de tratamiento y parecen tener también un efecto sobre el metabolismo del hierro, esencial para la síntesis de hemoglobina y el correcto transporte de oxígeno a los tejidos.

En el estudio se analizaron los parámetros que marcan los depósitos y el transporte de hierro en el organismo (ferritina, índice de saturación de la transferrina, receptor soluble de la transferrina y hepcidina) tanto al inicio del estudio como al mes y a los 3 meses tras la toma de dapagliflozina o placebo. Se pudo objetivar que tras la toma de dapagliflozina se producen cambios en estos parámetros que indican un aumento en el transporte de hierro desde sus lugares de depósito hacia las células y un mayor aprovechamiento del mismo.

Además, los pacientes que más se beneficiaron de la toma de dapagliflozina fueron los que al inicio del estudio tenían déficit de hierro. Estos hallazgos abren una línea de investigación "muy interesante", ya que "podría explicar uno de los mecanismos cruciales detrás del beneficio de estos fármacos, que han demostrado en distintos estudios disminuir la mortalidad y hospitalizaciones y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca", señalan.

En la realización del estudio han intervenido el servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico de València y el Biobanco de INCLIVA. El estudio ha contado con el apoyo de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos de INCLIVA, la plataforma Spanish Clinical Research Network (SCReN) del Instituto de Salud Carlos III y CIBER CV.