'Imfinzi' muestra resultados positivos en un ensayo frente a la quimioterapia neoadyuvante sola en cáncer de vejiga

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha informado sobre resultados positivos del ensayo fase III 'NIAGARA', que mostraron que añadir 'Imfinzi' (durvalumab) en combinación a la quimioterapia demostró una mejora estadística y clínicamente significativa en el objetivo primario de supervivencia libre de eventos (SLE) y en el objetivo secundario clave de supervivencia global (SG) frente a la quimioterapia neoadyuvante, en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo (CVMI).

Los pacientes fueron tratados con esta inmunoterapia en combinación con quimioterapia neoadyuvante antes de la cistectomía radical (cirugía para extirpar la vejiga) seguida de este medicamento como monoterapia adyuvante. Estos resultados se presentaron durante el Simposio Presidencial en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) de 2024, en Barcelona y se publicaron simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'.

En un análisis provisional planificado, los pacientes tratados con el régimen perioperatorio mostraron una reducción del 32 por ciento en el riesgo relativo de progresión de la enfermedad, recurrencia, no cistectomía o muerte, frente al brazo comparador. La mediana estimada de la SLE aún no se alcanzó en el grupo de régimen frente a los 46,1 meses del brazo comparador.

Así, se estima que el 67,8 por ciento de los pacientes tratados con el régimen estaban libres de eventos a los dos años, frente al 59,8 por ciento en el brazo comparador . Los resultados del objetivo secundario clave de la SG mostraron que, el régimen perioperatorio que añade inmunoterapia, redujo el riesgo relativo de muerte en un 25 por ciento frente a la quimioterapia neoadyuvante con cistectomía radical. La mediana de supervivencia no se alcanzó en ninguno de los dos brazos.

Se estima que el 82,2 por ciento de los pacientes tratados con el régimen seguían vivos a los dos años, frente al 75,2 por ciento en el brazo de comparación.

"La quimioterapia neoadyuvante con extirpación de la vejiga, ha sido la base del tratamiento de los pacientes con cáncer de vejiga con músculo invasivo durante casi veinte años; sin embargo, la mitad de los pacientes siguen sufriendo recidiva. La adición de este fármaco antes y después de la intervención quirúrgica, redujo significativamente la probabilidad de recidiva y prolongó la supervivencia, un avance con potencial que podría transformar el tratamiento estándar para estos pacientes, que necesitan mejores resultados", ha explicado el director del Barts Cancer Centre de Londres (Reino Unido) e investigador principal del ensayo 'NIAGARA', Thomas Powles.

"Los resultados de 'NIAGARA' mostraron mejoras convincentes tanto en la supervivencia libre de eventos como en la supervivencia global, con más del 80 por ciento de los pacientes tratados con el régimen perioperatorio vivos a los dos años. Se trata de un régimen de inmunoterapia que prolongó significativamente la supervivencia global en el cáncer de vejiga músculo-invasivo, y valida aún más nuestra estrategia de adelantar el tratamiento del cáncer lo antes posible para maximizar el beneficio para los pacientes", ha señalado la vicepresidenta Ejecutiva de I+D en Oncología de AstraZeneca, Susan Galbraith.

Además de 'NIAGARA', este fármaco también se está testando en cáncer de vejiga en estadios tempranos y tardíos en diversas combinaciones de tratamiento, como en la enfermedad no músculo-invasiva (POTOMAC), en pacientes con CVMI no elegibles o que rechazan tratamiento con cisplatino (VOLGA) y en la enfermedad localmente avanzada o metastásica (NILE).