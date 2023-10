Identifican la puerta evolutiva que ayuda a las bacterias de la neumonía a hacerse resistentes a los antibióticos

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) han descubierto una puerta evolutiva que ayuda a las células de la neumonía a hacerse resistentes a los antibióticos. La nueva investigación, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha identificado una cicatriz genética que queda en el genoma de las bacterias cuando se vuelven resistentes al tratamiento antibiótico.

Este importante avance en la comprensión de cómo se produce la resistencia a los antibióticos permitirá a los científicos predecir mejor qué cepas de neumonía se volverán muy resistentes en el futuro, lo que les dará tiempo para poner en marcha medidas de control que ayuden a salvar la vida de los pacientes.

La neumonía es una infección muy grave que menudo está causada por una bacteria llamada 'Streptococcus pneumoniae' (S.pneumoniae). Los antibióticos se administran a los pacientes para eliminar las bacterias, pero éstas están encontrando formas de hacerse resistentes y esta resistencia amenaza el tratamiento de los pacientes a largo plazo.

El equipo de Sheffield descubrió unas mutaciones llamadas pde1 que actúan como puerta de entrada evolutiva por la que las células de 'S.pneumoniae' empiezan a hacerse resistentes a los antibióticos.

El autor principal, el doctor Andrew Fenton, de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Sheffield, explica que "la neumonía es una infección peligrosa y mortal, y el tratamiento eficaz con antibióticos es esencial para el cuidado del paciente. Sin embargo, la eficacia de los antibióticos está cada vez más amenazada, ya que las bacterias que causan la neumonía se hacen resistentes al tratamiento antibiótico con el paso del tiempo", añade.

"Esta investigación ha identificado una cicatriz genética que queda en el genoma de las bacterias cuando se vuelven resistentes al tratamiento antibiótico --prosigue--. Es un gran paso adelante para entender cómo se produce la resistencia y cómo podríamos predecirla".

"Si comprendemos la aparición de la resistencia a los antibióticos, podremos predecir qué grupos de cepas bacterianas se están volviendo más peligrosas --subraya--. Así tendremos tiempo de poner en marcha medidas de control para detener su propagación y salvar la vida de los pacientes".

En los últimos diez años se han realizado muchos estudios genéticos y de asociación genómica a gran escala sobre la resistencia a los antibióticos de 'S. pneumoniae', pero hasta ahora no se han traducido en medidas paliativas eficaces.

Este estudio supone un importante paso adelante en la comprensión molecular de la resistencia y añade pde1 al selecto grupo de mutaciones conocidas que promueven la resistencia a los antibióticos en 'S. pneumoniae'.